'El uniforme' (Filmin): una serie de policías que cambia la acción explosiva por el conflicto interior

'El uniforme' Creadores: Anders Frithiof August, Oscar Dyekjær Giese Dirección: Jonas Alexander Arnby Reparto: Clint Ruben, Soheil Bavi, Marco Ilsø, Mathilde Arcel Fock País: Dinamarca Duración: 50 min. (6 episodios) Año: 2026 Género: Drama policial Estreno: 28 de julio de 2026 (Filmin) ★★★★

'El uniforme' inspira confianza por venir de la cadena pública danesa DR, conocida por dar luz verde a ficciones autoexigentes y comprometidas con la realidad del país. Tiene, además, otro sello que es garantía de calidad, el de la productora Miso Film, la que demostró la posibilidad de un 'true crime' respetuoso con las víctimas en 'The investigation', la serie de 2020 sobre el asesinato de la periodista Kim Wall a manos de un hombre del que aquí ni se mencionaba el nombre. Casi la mitad de la población danesa con tele ha visto 'El uniforme', Ninfa de Oro a la mejor serie en el último Festival de Televisión de Montecarlo, para más información.

Por una vez, las expectativas se cumplen. 'El uniforme' es un drama policial que no requiere de grandes giros argumentales, un ritmo atropellado ni demasiadas escenas de acción para absorber toda nuestra atención. Sus creadores, Anders Frithiof August ('The legacy', 'La ruta del dinero'), y el más conocido como actor Oscar Griese, ni siquiera la ven exactamente como una serie de polis. Para ellos es una historia sobre una escuela, sobre educación y sobre cómo transforma a una persona (para bien o para mal) el hecho de vestir el uniforme policial titular. ¿Qué se puede ganar (o perder) en la transición de ciudadano de a pie a agente con la potestad para usar la violencia de manera legal?

Al principio de la serie seguimos a Sanne Hammerby (Lena Maria Christensen), antigua alumna de la academia de policía de Dinamarca, en su primer día como directora del centro. A los nuevos desafíos se suma una delicada situación personal: está tratando de decidir si quiere o no un futuro con su marido Martin (Jakob Cedergren), oficial de policía. Hammerby viene con ganas de sacudir las inercias aprendidas, de intentar que la opinión pública vuelva a confiar en la institución. Poco después de tomar el puesto, decide despedir a un instructor de intervención física que cree en el insulto y la vejación como preparativos para la crudeza del trabajo en las calles.

En paralelo se muestra la experiencia de los alumnos, como las recién llegadas Freja (Clara Rosager), cuyo propio padre (Jacob Lohmann) es policía y lleva toda la vida preparándola para entrar en la academia, o su en principio enemiga Liv (Mathilde Arcel), que proviene de una familia totalmente contraria al cuerpo; otro en su segundo año, Tobias (Gustav Dyekjær Giese), que se convierte en poli en su propio barrio, donde su hermano pequeño ha empezado a flirtear con el crimen, o uno a punto de acabar su formación, Youssef (Soheil Bavi), desencadenante de la trama principal en una noche aciaga. Tratando de poner orden en una pelea de bar que se complica, acaba disparando impulsivamente a un joven de 17 años y lo deja en estado crítico.

El caso desata una crisis importante en la academia, donde la nueva directora deberá enfrentarse a presiones institucionales, instructores con un férreo sentido de la lealtad, que pueden esquivar la autocrítica en aras del compañerismo, o deslices personales inoportunos. Lo profesional se cruza inextricablemente con lo íntimo y romántico en el día a día de unos personajes obligados a decidir, hora tras hora, qué clase de persona quieren ser. Quien peor lo tiene es Youssef, dividido entre su amistad con Daniel (Marco Ilsø), el otro hombre uniformado en la escena del disparo, y su propio sentido de la moral.

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El encargado de poner a la vista estos conflictos internos es Jonas Alexander Arnby, cineasta curtido al lado de Lars von Trier (departamento de utilería) al que debemos películas interesantes (sobre todo, 'Cuando despierta la bestia') y que últimamente se ha especializado en 'thrillers' televisivos ambiciosos. En esta ocasión alterna entre dos gramáticas visuales: una cámara bastante móvil para las partes callejeras y una más estática para las que se desarrollan en la academia, un espacio (teóricamente) asentado en las normas y reglamentos. Dirige todos los episodios, como debería hacer en una segunda temporada ya anunciada para 2028.