'The Pitt' o el factor humano en tiempos de algoritmos

Era una de las series más esperadas, tras haber sido una de las mejor valoradas el año pasado. Con dos episodios de su segunda temporada ya disponibles en HBO Max, The Pitt se ha convertido en la serie más vista de la plataforma. Todo ello sin una campaña promocional especialmente agresiva. Su éxito no parece fruto de un gran diseño algorítmico, sino del viejo y eficaz boca a boca: alguien la ve, la recomienda, insiste. Una forma de circulación que conecta de manera casi simbólica con el propio discurso de la serie, centrado en reivindicar aquello que no se puede optimizar del todo: la experiencia, la intuición y el factor humano. Y, sobre todo, en un terreno tan delicado como el de la sanidad, un servicio público esencial que la actual administración norteamericana tiene claramente en el punto de mira.

The Pitt no es solo un drama médico contemporáneo. Es también una serie que recupera una tradición televisiva que parecía enterrada: la de aquellas ficciones realistas y corales que marcaron una época a finales de los años ochenta y noventa. No solo Urgencias, con la que guarda evidentes paralelismos, sino también Canción triste de Hill Street, con su mirada casi documental sobre instituciones desbordadas, su confianza en el espectador y su rechazo al heroísmo fácil. Series que no buscaban el impacto inmediato, sino la acumulación de pequeños gestos cotidianos para construir un retrato honesto del trabajo bajo presión.

Como en la primera temporada, cada episodio vuelve a mostrar una hora en tiempo real de un día de guardia de los protagonistas. Si el año pasado la acción se situaba el 19 de septiembre de 2025, en esta segunda temporada da un salto hasta el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Una jornada festiva marcada por celebraciones masivas y que, en tiempos tan crispados como los actuales, siempre deja abierta la posibilidad de enfrentarse a situaciones extremas. El año pasado ya hubo un tiroteo: queda la duda de si la serie volverá a jugar esa carta. En cualquier caso, el salto temporal funciona como un respiro para el espectador, ya que retomar la historia justo al día siguiente habría transmitido la sensación de un infierno sin fin.

El realismo de la serie no es una cuestión estética, sino ética. The Pitt no idealiza la medicina ni convierte el sufrimiento en espectáculo. Prefiere mostrar el sistema, con todas sus grietas, antes que centrarse únicamente en el caso aislado. Y ahí cobra sentido incluso el nombre con el que los propios trabajadores se refieren a su zona de urgencias: The Pitt, la fosa. Un término que la nueva dirección del hospital intenta desterrar por considerarlo negativo y desmoralizador para los estudiantes que llegan cargados de ilusión. Cambiar el nombre como forma de suavizar la realidad. Gestión de imagen frente a experiencia vivida. La serie deja claro que eliminar el apodo no hace desaparecer lo que ocurre dentro de esas paredes.

Ese choque entre generaciones es otro de los grandes ejes de la temporada. Junto a los veteranos marcados por años de desgaste, The Pitt pone también el foco en los novatos que inician su carrera con vocación y expectativas. No los ridiculiza ni los romantiza: los enfrenta, paciente a paciente, a situaciones capaces de poner a prueba, y en algunos casos quebrar, la ilusión del más motivado. La pregunta no es quién tiene razón, sino cuánto tarda uno en convertirse en el otro. En ese tránsito, el protagonista, Robby, funciona tanto como referente profesional como advertencia: el retrato de alguien que ha dado demasiado y empieza a preguntarse si el precio ha sido excesivo.

El personaje está interpretado por Noah Wyle, uno de los rostros emblemáticos de Urgencias. De ahí que las comparaciones entre ambas series hayan estado presentes desde el estreno y resulte inevitable pensar en The Pitt como una suerte de heredera espiritual, cuando no una secuela encubierta. Algo que también interpretaron así los herederos de Michael Crichton, creador de Urgencias, que en su día presentaron una demanda por plagio contra Warner.

El desgaste de Robby no es solo físico ni asistencial, sino profundamente moral. La serie insiste en algo poco habitual en la ficción médica: el trauma que genera no poder hacer lo que sabes que deberías hacer. Tener que discutir con burócratas o aseguradoras mientras un paciente necesita atención inmediata. La impotencia de ver cómo la lógica económica se impone sobre la ética del cuidado. No es casual que Robby contemple un largo descanso sabático, o incluso el retiro, no como una huida de la medicina, sino como una reacción comprensible ante un sistema que no protege a quienes lo sostienen. En la primera temporada ya estaba quemado, sin haberse recuperado del impacto psicológico que le dejó la pandemia. La incógnita de estos nuevos episodios es si ese desgaste reforzará su decisión de marcharse o, por el contrario, le permitirá reconciliarse con su vocación. Aunque no parecen buenos tiempos para el optimismo.

En ese contexto irrumpe uno de los grandes debates de la temporada: la implantación de una nueva aplicación basada en inteligencia artificial generativa, presentada como solución para reducir la carga burocrática y acelerar diagnósticos. Sobre el papel, todo parece eficiente. En la práctica, la serie apunta a una tensión evidente: la intuición clínica, forjada con años de experiencia, es algo que una máquina no puede comprender del todo. The Pitt no demoniza la tecnología, pero sí cuestiona su uso como coartada para no afrontar los problemas estructurales de la sanidad pública. La herramienta puede ayudar; el riesgo está en delegar en ella decisiones que siguen siendo profundamente humanas. Los pacientes no son números, sino personas. A ello se suma otro de los grandes interrogantes de la temporada: si asistiremos o no a la reconciliación entre Robby y Langdon (Patrick Ball) tras los problemas de adicción de este último.

Resulta especialmente llamativo que este discurso conviva con una decisión industrial difícil de ignorar: la retirada silenciosa de Urgencias del catálogo de HBO Max. Justo cuando una heredera espiritual de aquel modelo se convierte en uno de los mayores éxitos de la plataforma, desaparece sin ruido la serie que definió durante años ese realismo televisivo. Una ausencia que no parece un adiós definitivo, pero que revela una relación frágil con la memoria televisiva, tratada como contenido intercambiable más que como legado. Resulta difícil no preguntarse si esta decisión tiene alguna relación con la demanda por plagio o responde, simplemente, a una lógica de catálogo cada vez más opaca.

Al final, The Pitt importa porque habla del presente desde una forma de hacer televisión que parecía del pasado. Defiende el factor humano dentro de la ficción y lo confirma fuera de ella, creciendo gracias a la recomendación personal y no a la imposición algorítmica. En un momento obsesionado con la optimización, la serie recuerda que ni la medicina ni la televisión pueden funcionar solo a base de eficiencia: necesitan tiempo, experiencia y personas dispuestas a sostener el peso emocional de lo que hacen.