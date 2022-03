'Clickbait', la serie: nadie me avisó

Hoy les voy a hablar de una serie que no deberían ver, o, al menos, que deberían ver con mucha prudencia, o, si lo prefieren, que deberían ver, pero siempre y cuando sepan qué están comprando y que no les pase como a mí, que me dieron gato por liebre. Ya saben que aquí hablamos de lo bueno y de lo malo del cine y de las series, y en esta ocasión toca lo malo, o, como mínimo, lo menos bueno.

Esta particular serie de catastróficas desdichas comenzó su andadura cuando me tropecé en el ingente y siempre peligroso catálogo de Netflix una serie titulada Clickbait. En principio la cosa no debería haber pasado de ahí, una serie más de la morralla habitual de la plataforma en streaming. Pero, por alguna razón, en esta ocasión me detuve en la propuesta y miré quién estaba detrás.

Sus creadores son Tony Aires y Christian White. El primero es un consumado profesional del medio que ha estado detrás de un buen puñado de series de relativo éxito, sin embargo White era otra cosa, su nombre está entre los créditos de los guionistas de Relic, una interesantísima película de terror de 2020. De lo mejor de aquella cosecha. Si no la han visto, están tardando. Primer punto de interés.

Por si fuera poco, también me percaté de que Bran Andreson dirigía un par de capítulos. Anderson es probable que les suene a eslovaco antiguo, pero es el principal responsable de algunos títulos que no han llamado demasiado la atención, pero, créanme, muy interesantes, como Session 9 (2000), El maquinista (2004), Transsiberian (2008), Vanishing on 7th Street (2010), La última llamada (2013), Asylum. El experimento (2014), El rehén (Beirut) (2018) y Fractura (2019).

No todas son obras maestras, aquí hay un poco de todo, pero no cabe duda de que Anderson es un cineasta con inquietudes, con cosas que decir y con formas de decirlas, y esto siempre es interesante en un director. Y que un director con cierto renombre se meta a dirigir un par de capítulos de una serie una de dos, o está actuando como un artesano que rueda el guion que le dan porque al fin y al cabo tiene que comer, o tiene algún interés en la serie.

¿Consecuencia? Cuando fui a darme cuenta ya estaba viendo el primer episodio de Clickbait. De lo primero que me di cuenta es de que todos los actores (yo creo que no se salva ni uno) eran de tercera. Uno puede pasar por el aro, pero resulta inevitable que esto empape el relato de cierto tono telefilmesco, sobre todo si lo que estamos viendo, mejor o peor hecho, al final es una historia de suspense y traiciones de alcoba, o eso parece.

La trampa de Clickbait es que tiene un punto de partida realmente intrigante. Un hombre es secuestrado y se distribuye por Internet un vídeo suyo mostrando unos carteles en los que asegura ser una mala persona y haber matado a una mujer. Cuando ese vídeo supere los cinco millones de visionados, el hombre será asesinado.

Ni qué decir tiene que antes de que termine el primer capítulo las visualizaciones superaran holgadamente los cinco millones y la cosa, como no podría ser menos, se irá yendo de madre progresivamente. Es verdad también, vamos a ser francos, que en ese primer episodio, dirigido por Anderson, no atisbe la mano del director por ninguna parte, ni por el tema, ni por la trama, ni por cómo era llevada ninguna de las dos cosas.

Un tío listo habría dejado de ver Clickbait en ese mismo instante, pero es evidente que ese no fue mi día. O bueno, mi semana. Llevado por la curiosidad, continué viendo más episodios de Clickbait y ahora, les voy a decir la verdad, me arrepiento. Un amigo dijo una vez que como más cine se aprende es viendo malas películas porque así uno aprende qué no se debe hacer. Esto podríamos aplicarlo perfectamente a Clickbait.

En primer lugar, no se deben escoger a actores sin un ápice de carisma. Yo no digo que llames a Brad Pitt o a Julia Roberts, lo único que sugiero es que se haga un casting mejor. No hace la más mínima falta que sean actores conocidos, solo intérpretes capaces de meterse en su papel, que resulten verosímiles, que no se noten que están actuando y si además tienen una chispa de carisma, pues mejor que mejor. Pero, sobre todo, no convirtamos en una serie de televisión una trama que a lo sumo daría para un telefilme de Antena 3.

Pero más importante incluso, no enreden lo que ya venía enredado para volver a enredarlo y enredarlo una vez más porque a eso se le llama batiburrillo. Que al final el asesino sea el primo del abuelo del tío del conserje no es una sorpresa, es una estupidez. Una estupidez, tramposa, además.

La cuestión. Hay series infinitamente mejores por ahí para ver sin que sean ninguna maravilla, de modo que, si pese a todo eligen, como hice yo en su momento, ver Clickbait, que al menos estén avisados. Y no como me pasó a mí que nadie me avisó.