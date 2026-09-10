Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limpieza ramblasTemporal MurciaHuelga autobusesFiltros Mar MenorQuantix MurciaJornada SuicidioReal Murcia Copa del Rey
instagramlinkedin

Confesiones

Gonzo destapa las condiciones que le puso Ayuso para entrevistarla en 'Salvados': "Aprendí que es mejor dejarlo"

El presentador recuerda que solo dispuso de 40 minutos "en bruto" y admite que terminó la conversación con más de la mitad de sus preguntas sin hacer.

Gonzo e Isabel Díaz Ayuso

Gonzo e Isabel Díaz Ayuso

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Gonzo ha recordado este miércoles en 'Cara al Show con Marc Giró' una de las entrevistas más complicadas de su etapa al frente de 'Salvados'. El periodista habló de su encuentro con Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones madrileñas de 2021 y aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid impuso numerosas condiciones antes de sentarse frente a él.

El asunto surgió durante el juego 'Salva a dos', cuando Gonzo tuvo que escoger entre entrevistar a Felipe VI y Letizia o a Ayuso y Alberto González Amador. Tras decantarse por los Reyes, explicó que la dirigente madrileña "no es fácil de entrevistar" y desveló una de las principales limitaciones: "Nos dio 40 minutos en bruto. Es decir, desde que me siento hasta que me levanto, solo 40 minutos".

El periodista reconoce ahora que aceptar aquellas condiciones le dejó una lección. "Yo aprendí que es mejor dejarlo. Hay condiciones que uno no puede aceptar para hacer ciertas entrevistas", señaló, aunque en aquel momento el equipo decidió seguir adelante porque les interesaba contar con Ayuso en el programa en pleno auge de su figura política.

Noticias relacionadas

Una entrevista que se quedó corta

La limitación de tiempo acabó condicionando el resultado de la conversación. Gonzo asegura que cuando Ayuso dio por terminada la entrevista tuvo la sensación de que todavía le quedaba mucho por abordar: "Cuando se levantó y se fue me quedaron la mitad de las cosas por poder preguntar y que luego no pude profundizar". Por eso, sostiene que un límite temporal solo es asumible cuando permite desarrollar realmente la entrevista: "Si te ponen límite de tiempo, que sea un tiempo razonable".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia
  2. Así hemos contado la victoria del Real Murcia frente al Mensajero en la Copa Federación
  3. El ES-Alert será automático en la Región de Murcia ante avisos rojos de la CHS por crecidas
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: la Justicia aclara cuándo un vecino puede librarse de pagar una derrama aunque la comunidad la apruebe
  5. Un miércoles pasado por agua: la alerta por lluvias sube a naranja en gran parte de la Región de Murcia
  6. Más de 60 agentes, 11 registros y 15 detenidos en una macrooperación antidroga en el barrio de La Paz de Murcia
  7. Autobuses y tranvía a medio gas: los cuatro días de huelga arrancan en la Región de Murcia con servicios reducidos desde este jueves
  8. Casting: Una productora internacional busca actores y figurantes en Murcia y Valencia para sus próximos rodajes

El catastrofismo de la IA acelera la presión política de EEUU sobre los gigantes tecnológicos

El catastrofismo de la IA acelera la presión política de EEUU sobre los gigantes tecnológicos

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

El Puerto de Cartagena veta la entrada del buque ALMAJD por su vinculación con Rusia

El Puerto de Cartagena veta la entrada del buque ALMAJD por su vinculación con Rusia

Ayuso a Sánchez: “Sí que tiene dueño como todos los perros que duermen en un palacio”

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo

Ya es oficial: la DGT cambia las normas para los motoristas desde el 1 de octubre y abre una nueva vía para esquivar los atascos

Ya es oficial: la DGT cambia las normas para los motoristas desde el 1 de octubre y abre una nueva vía para esquivar los atascos

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Los garbanzos de bote más ricos y fáciles se cocinan con 1 calabacín y esta salsa de yogur con curry”

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Los garbanzos de bote más ricos y fáciles se cocinan con 1 calabacín y esta salsa de yogur con curry”

La primera jornada de la huelga de autobuses en Murcia y la manifestación de los trabajadores, en imágenes

La primera jornada de la huelga de autobuses en Murcia y la manifestación de los trabajadores, en imágenes
Tracking Pixel Contents