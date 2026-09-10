Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Limpieza ramblasTemporal MurciaHuelga autobusesFiltros Mar MenorQuantix MurciaJornada SuicidioReal Murcia Copa del Rey
instagramlinkedin

'Cara Al Show'

Aramís Fuster resucita a Marc Giró y recrea su momentazo viral en 'Fiesta' este verano: "¡No me grites!"

'Cara al show'.

'Cara al show'. / laSexta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

El 'accidentado' final de la primera temporada de 'Cara al Show', con un Marc Giró cayendo desplomado por las escaleras del plató, dejó en vilo a todos los espectadores de laSexta. Dos meses más tarde, el misterio por fin se resuelve de la forma más surrealista posible: con el cuerpo del presentador yaciendo sobre el escenario hasta que la magia de Aramís Fuster entra en acción.

Entre rayos y centellas, la bruja más popular de España recurre a su clásicos conjuros para obrar el milagro y devolverle la vida. Sin necesidad de ningún idioma extranjero más allá del castellano, la vidente repite tres veces la fórmula exacta —"Por el poder de Aramís, que esta alma distraída vuelva a la vida"— hasta lograr que el showman más estiloso de la cadena se ponga en pie.

Sin embargo, el despertar no es precisamente pacífico ni agradecido. "¡No me grites! ¡No me grites!", vocifera un alterado Marc Giró nada más incorporarse, reproduciendo de manera exacta el ya icónico y viral enfrentamiento que la propia pitonisa protagonizó este verano en el plató de 'Fiesta' frente a Marisa Martín Blázquez.

Noticias relacionadas

Lejos de achantarse por el señalamiento, la ocultista replica con la misma cintura televisiva que demostró estivalmente: "No te he gritado, perdona, disculpa. Te he hablado normal". Tras este guiño, el presentador se coloca bien el traje y abandona el plató de manera airada, dejando a la vidente guiñarle un ojo cómplice a la audiencia para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia
  2. Así hemos contado la victoria del Real Murcia frente al Mensajero en la Copa Federación
  3. El ES-Alert será automático en la Región de Murcia ante avisos rojos de la CHS por crecidas
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: la Justicia aclara cuándo un vecino puede librarse de pagar una derrama aunque la comunidad la apruebe
  5. Un miércoles pasado por agua: la alerta por lluvias sube a naranja en gran parte de la Región de Murcia
  6. Más de 60 agentes, 11 registros y 15 detenidos en una macrooperación antidroga en el barrio de La Paz de Murcia
  7. Autobuses y tranvía a medio gas: los cuatro días de huelga arrancan en la Región de Murcia con servicios reducidos desde este jueves
  8. Casting: Una productora internacional busca actores y figurantes en Murcia y Valencia para sus próximos rodajes

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

El Cinturón Verde del Mar Menor avanza con sus dos primeros filtros, capaces de eliminar hasta el 97,5% de los nitratos

El Cinturón Verde del Mar Menor avanza con sus dos primeros filtros, capaces de eliminar hasta el 97,5% de los nitratos

EN DIRECTO | VI Jornada sobre Psicología: Deporte y Suicidio

EN DIRECTO | VI Jornada sobre Psicología: Deporte y Suicidio

VI Jornadas de Psicología y Suicidio: Deporte y Suicidio

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Tartar de atún con aguacate y mango: el plato elegante y fácil que puedes preparar en pocos minutos

Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

Directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis de Ceuta con la información disponible

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, jueves 10 de septiembre
Tracking Pixel Contents