laSexta abre ya el "congelador" de Àngel Llàcer para dejar a Roberto Leal, Eva González, Raquel Sánchez Silva y más famosos bajo cero

laSexta ya tiene todo listo para la llegada de uno de sus formatos de estreno de la temporada. La cadena de Atresmedia ha anunciado de forma oficial la fecha de estreno de 'Congelados', el nuevo y divertido concurso presentado por Àngel Llàcer, que aterrizará en la parrilla del canal el próximo martes a las 23:00 horas.

Tras ultimar los detalles de su lanzamiento, la cadena ha intensificado la promoción del espacio desvelando las primeras imágenes y un casting estelar que promete grandes dosis de humor y tensión televisiva. Entre los rostros conocidos que ya se dejan ver en los avances promocionales inmovilizados y sufriendo todo tipo de pruebas figuran nombres tan pesados de la pequeña pantalla como Miki Nadal, Eva González, Roberto Leal, Raquel Sánchez Silva, Silvia Abril y Lorena Castell.

Con esta apuesta nocturna, Àngel Llàcer regresa al entretenimiento de la mano de laSexta con un formato muy visual donde la principal consigna es no moverse ni un solo músculo, desafiando el control y la paciencia de un plantel de famosos de altura.

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Detrás de esta apuesta de Atresmedia se encuentra la adaptación de 'Freeze', un exitoso y original formato japonés desarrollado originalmente por Fany Studio y Yoshimoto Kogyo para Amazon Prime Video, distribuido internacionalmente por Fremantle y galardonado en certámenes como el MIPCOM Cannes por su rompedora comedia.

Fuente: El Periódico