Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Virus NiloHuelga AmazonAlcaraz remontadaFeria MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

Recuerdo televisivo

Verónica Sánchez niega su rechazo hacia 'Los Serrano': "La verdad es que no me cansa en absoluto"

La actriz celebra que nuevas generaciones descubran la serie y prepara un reencuentro con sus antiguos compañeros 18 años después del final.

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Verónica Sánchez regresa este jueves 3 de septiembre al prime time de Antena 3 con el estreno en abierto de 'Las hijas de la criada'. La adaptación de la novela de Sonsoles Ónega comenzará a las 23:00 horas, después de su lanzamiento previo en Atresplayer.

Con motivo de este nuevo proyecto, la actriz ha concedido una entrevista a Vertele en la que también ha abordado la percepción de que le incomoda hablar sobre 'Los Serrano'. Sánchez lo desmiente con claridad: "Me siento afortunada. La verdad es que no me cansa en absoluto".

La intérprete, que dio vida a Eva Capdevila, asegura que recibe con agrado el cariño de los espectadores. Especialmente le emociona comprobar que quienes siguieron la ficción durante su juventud ahora vuelven a verla con sus propios hijos. Para Sánchez, la serie "sigue vigente veintitantos años después".

El próximo reencuentro

Verónica Sánchez volverá a coincidir con sus antiguos compañeros en la Comic-Con de Málaga, cuando se cumplen 18 años del desenlace de 'Los Serrano'. "Es verdad que la gente te habla de 'Los Serrano' con muchísimo cariño hacia la serie, pero hacia los personajes también", comenta.

Noticias relacionadas

Ese recuerdo es precisamente el que desea alcanzar ahora con Inés Lazariego, su personaje en 'Las hijas de la criada'. Sánchez espera que la audiencia reciba a la protagonista con el mismo cariño y que su historia consiga permanecer en la memoria de los espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
  2. La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
  3. Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
  4. La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas
  5. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  6. Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite
  7. Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
  8. Interceptan frente a Cabo Cope una embarcación destinada al traslado de inmigrantes con dos motores y 20 garrafas de gasolina

Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Vídeo | Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Así se ha vivido el primer encierro de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra

Así se ha vivido el primer encierro de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

La Región de Murcia afronta el jueves con un ligero ascenso en el termómetro y posibles tormentas en el Noroeste

La Región de Murcia afronta el jueves con un ligero ascenso en el termómetro y posibles tormentas en el Noroeste

Carlos Ares vuelve a Cartagena tras la lluvia que aplazó su concierto de agosto con nuevas entradas a la venta

Carlos Ares vuelve a Cartagena tras la lluvia que aplazó su concierto de agosto con nuevas entradas a la venta

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17
Tracking Pixel Contents