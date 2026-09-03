Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Virus NiloHuelga AmazonAlcaraz remontadaFeria MurciaReal Murcia
instagramlinkedin

Segunda temporada

Manu Sánchez amplía su particular Gobierno en el regreso de 'El perro andaluz': nuevo fichaje y dos invitados

Antonio Reguera se incorpora al programa, que recibirá a Antoñito Molina y Miguel Rellán este jueves en el prime time de La 1.

Manu Sánchez presenta 'El perro andaluz'.

Manu Sánchez presenta 'El perro andaluz'. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Manu Sánchez recupera este jueves las noches de La 1 con la segunda temporada de 'El perro andaluz'. El programa conservará su mezcla de actualidad, entrevistas, humor y música en directo, aunque incorporará nuevos contenidos para abordar los asuntos que marquen la conversación pública.

Antoñito Molina y Miguel Rellán inaugurarán la nueva tanda de entregas como primeros invitados. Ceuta también ocupará un lugar destacado durante la noche y estará presente en distintos bloques, incluida una actuación especial de la cantante y bailaora ceutí La Shica.

El monólogo del presentador volverá a abrir cada programa, pero ahora estará acompañado por 'La pizarra'. En esta nueva sección, Manu Sánchez utilizará un rotulador para organizar datos, relacionar acontecimientos y ofrecer su propia explicación de la actualidad.

Un nuevo miembro del Gobierno

El particular Ejecutivo del formato crecerá con el fichaje de Antonio Reguera, que aportará sus historias y su visión humorística. También regresará María Galiana con 'Palabras mayores', junto a las preguntas de 'El perro verde' y el Confesionario destinado a los invitados.

Noticias relacionadas

Carmen Fuentes continuará recuperando momentos y personajes del Archivo de RTVE, mientras la banda del programa y Gospel It mantendrán el peso de la música en directo. Con estas novedades, 'El perro andaluz' reforzará su conexión con la actualidad sin abandonar las secciones que definieron su primera temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
  2. La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
  3. Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
  4. Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
  5. La Fuensanta llega mañana para iniciar la Feria de Murcia: consulta las calles cortadas y las paradas de autobús alternativas
  6. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  7. Atraca una gasolinera de Mula tras salir de la cárcel por un robo similar y acaba detenido en Albudeite
  8. Interceptan frente a Cabo Cope una embarcación destinada al traslado de inmigrantes con dos motores y 20 garrafas de gasolina

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

Un exchófer de Sánchez reconoce reuniones con Ábalos por temas del PSOE y negocios con Aldama que nunca fructificaron

Un exchófer de Sánchez reconoce reuniones con Ábalos por temas del PSOE y negocios con Aldama que nunca fructificaron

El mapa de festivos de septiembre en Murcia: los municipios que libran y la oportunidad de montar un macropuente

El mapa de festivos de septiembre en Murcia: los municipios que libran y la oportunidad de montar un macropuente

Formaciones gratis de inglés, francés, alemán y coreano para 560 jóvenes murcianos con el club de idiomas del Ayuntamiento

Formaciones gratis de inglés, francés, alemán y coreano para 560 jóvenes murcianos con el club de idiomas del Ayuntamiento

Muere un motociclista en Lorquí tras chocar contra un coche en la vía de servicio

Muere un motociclista en Lorquí tras chocar contra un coche en la vía de servicio

Inicio del curso en la UMU y la UPCT: estas son las carreras en las que quedan plazas

Inicio del curso en la UMU y la UPCT: estas son las carreras en las que quedan plazas

Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Vídeo | Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Tracking Pixel Contents