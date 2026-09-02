Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesCaballito Mar MenorLa Vuelta en la RegiónParo Médico Región
instagramlinkedin

Informes policiales

'Código 10' destapa la investigación que señalaría a agentes marroquíes en la crisis de Ceuta y obliga a Marlaska a intervenir

El programa de Cuatro accedió a documentos que anticipaban una entrada masiva y apuntarían a la posible intervención de agentes del país vecino.

Nacho Abad y David Aleman en 'Código 10'.

Nacho Abad y David Aleman en 'Código 10'. / Cuatro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Código 10' ha situado en el centro del debate varios informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sobre la entrada masiva registrada en Ceuta el 30 de julio. Los documentos, desgranados por Nacho Abad y David Aleman, habrían advertido con antelación del elevado riesgo existente en la frontera. Tras conocerse su contenido, Fernando Grande-Marlaska ha pedido a la Policía que compruebe su autenticidad y recorrido.

"Señor Sánchez, señores ministros, les recomiendo que presten mucha atención a todo lo que vamos a desvelar esta noche", avanzó David Aleman al comenzar el espacio de Cuatro. El programa aseguró haber tenido acceso a la documentación que ya estaría siendo examinada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.

Según detalló Nacho Abad, un primer informe fechado el 28 de julio reunía fotografías, comunicaciones y datos sobre la compra de material para cruzar a nado. Un día después se habría enviado una nueva alerta a la Secretaría de Estado de Seguridad que situaba el riesgo en su nivel más alto y anticipaba la entrada por mar y por los límites de la valla.

Las sospechas sobre Marruecos

La información mostrada por 'Código 10' también apuntaría a la posible participación de policías y miembros de los servicios de inteligencia marroquíes en la coordinación de los movimientos. El documento contendría fotografías e identidades de varios agentes, además de detalles sobre el desplazamiento de los migrantes hasta la frontera. Estas acusaciones todavía no han sido acreditadas judicialmente.

Noticias relacionadas

Marlaska ha reclamado al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que determine cuándo se conoció el informe y qué recorrido tuvo dentro del cuerpo. El ministro sostiene que no tuvo conocimiento previo del documento que señala a Marruecos, mientras las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional permanecen todavía en una fase inicial.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  2. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  3. Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole
  4. Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre
  5. Más de una veintena de municipios de la Región se suman a las concentraciones en apoyo a Ceuta
  6. La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  7. La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca
  8. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

Sorprendidos en pleno robo en Murcia: huyen entre huertos tras ser descubiertos por un trabajador de la empresa

Sorprendidos en pleno robo en Murcia: huyen entre huertos tras ser descubiertos por un trabajador de la empresa

Agosto enfría el empleo en la Región: sube el paro y cae con fuerza la contratación

Agosto enfría el empleo en la Región: sube el paro y cae con fuerza la contratación

Relevo en la dirección del Banco de España en Murcia: Luis Expósito toma las riendas de la sucursal regional

Relevo en la dirección del Banco de España en Murcia: Luis Expósito toma las riendas de la sucursal regional

La Minera ficha al filo del cierre del mercado a Juan Carlos Real: así queda su plantilla

La Minera ficha al filo del cierre del mercado a Juan Carlos Real: así queda su plantilla

La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes

La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes

Moeve Fútbol Zone 2x01: todo lo que dejó el cierre del mercado de fichajes

Tracking Pixel Contents