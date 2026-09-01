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TVE adelanta la final de 'El Grand Prix', que tendrá emisión inminente: ¿cuándo se enfrentarán Polinyà y Quintanar del Rey?

Victoria Martín y Miguel Maldonado ejercerán como madrinas de los dos equipos en la última entrega de la edición

Final del 'Grand Prix 2026'.

Final del 'Grand Prix 2026'. / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

Doce municipios comenzaron la competición, pero solo dos han conseguido llegar hasta el último programa. Polinyà y Quintanar del Rey disputarán este miércoles 2 de septiembre la gran final de 'El Grand Prix del Verano 2026', que La 1 y RTVE Play emitirán a partir de las 21:45 horas.

El municipio barcelonés consiguió su clasificación tras imponerse a Pradejón en la primera semifinal. Quintanar del Rey, líder durante la fase inicial, obtuvo su billete después de remontar ante Altura y resolver un ajustadísimo duelo por un solo punto en 'El diccionario'.

Los dos equipos estarán acompañados por nuevos padrinos en la batalla definitiva. Victoria Martín apoyará a Polinyà, mientras que Miguel Maldonado defenderá los colores del municipio conquense. Ramón García volverá a dirigir la competición junto a Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla.

Una edición líder

El concurso llegará a su desenlace como líder de su franja. A falta de conocer el resultado de la final, la temporada acumula un 11,7% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores únicos por noche, con una ventaja de 1,4 puntos sobre su competencia.

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La última entrega recuperará algunas de las pruebas más destacadas del verano y añadirá música y diferentes sorpresas antes de proclamar al vencedor. Polinyà y Quintanar del Rey deberán demostrar por última vez su habilidad, resistencia y rapidez para llevarse el trofeo hasta su localidad.

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Fuente: El Periódico

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