DEP
Muere de forma repentina el actor Paco Sarro, el inolvidable Ferri de 'L'Alqueria Blanca', a los 63 años
El actor valenciano compaginó durante décadas la interpretación con su trabajo en la Policía Local de Valencia
Carlos Merenciano
El actor Paco Sarro ha fallecido repentinamente a los 63 años. El equipo de 'L'Alqueria Blanca', ficción en la que interpretó al popular Ferri, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y trasladó sus condolencias a los familiares del intérprete.
Sarro estuvo vinculado a la serie valenciana desde su estreno en Canal 9 en 2007 y continuó formando parte de ella tras su recuperación por À Punt en 2021. A lo largo de 457 capítulos, convirtió a Juan Ferri, inicialmente un hombre arisco y próximo a Joaquim Falcó, en uno de los personajes más reconocibles de la producción. Su relación con Paqui, interpretada por Inma Sancho, fue decisiva en esa transformación.
La interpretación convivió durante buena parte de su vida con su trabajo como policía local. Ingresó en el cuerpo municipal de Valencia en 1986 y pasó por áreas como tráfico, administración y la comisaría de proximidad de Ciutat Vella antes de jubilarse en 2023. Su popularidad llegó a provocar que numerosos seguidores acudieran a pedirle autógrafos mientras prestaba servicio.
Una carrera más allá de Ferri
Aunque su personaje en 'L'Alqueria Blanca' le proporcionó una enorme notoriedad, Sarro también participó en series como 'El mal invisible', 'Las largas sombras', 'Cuéntame cómo pasó', 'El embarcadero' y 'Vestidas de azul'. En cine trabajó en títulos como 'La viuda negra', 'El bar', 'El desentierro' y 'El silencio del pantano'.
La noticia ha generado numerosas muestras de cariño dentro del audiovisual valenciano. Inma Sancho recordó que ambos habían coincidido nuevamente en un casting hacía apenas dos meses y señaló que "la vida nos juntaba una y otra vez". La actriz cerró su despedida con unas emotivas palabras: "Y era justo eso, la alegría. Hasta siempre, Ferri".
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Fuente: El Periódico
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