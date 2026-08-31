Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al cole MurciaPrograma Feria de SeptiembrePateras MurciaAparcamiento Cabo de Palos
instagramlinkedin

Cruce en redes

Javier Ruiz le asesta un zasca épico a Lucía Méndez tras mentir sobre su despido de la SER: "Hablar sin llamar y sin saber"

El periodista corrige públicamente a la jefa de Opinión de El Mundo después de que cuestionara su supuesto pluriempleo en radio y televisión.

Javier Ruiz y Lucía Méndez

Javier Ruiz y Lucía Méndez / RTVE/APM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El inesperado despido de Javier Ruiz de la Cadena SER ha provocado un intenso debate dentro y fuera de la emisora. La última en pronunciarse ha sido Lucía Méndez Prada, jefa de Opinión de El Mundo, aunque su comentario ha recibido una contundente respuesta del propio periodista.

"La profesión se ha vuelto ininteligible. La SER prescinde de Javier Ruíz, nombrado director editorial de La Séptima, nueva cadena de televisión. Hasta ahora, mantenía su puesto como jefe de Economía de la SER a pesar de tener programa propio en TVE. Lo raro era este pluriempleo", escribió Méndez en sus redes sociales.

Ruiz no dejó pasar la afirmación y corrigió públicamente a la periodista: "Lucía, últimamente me sorprende también la falta de rigor en el periodismo: dejé de ser jefe de sección en la CADENA SER hace más de un año y medio. Únicamente presentaba un espacio. Lo raro en el periodismo es hablar sin llamar y sin saber, como es raro condenar sin avisar".

Una salida sin explicaciones

La respuesta aclara que Ruiz ya no dirigía la sección de Economía y que su única responsabilidad en la emisora era presentar 'Hora 25 de los Negocios'. La SER decidió prescindir de él de forma abrupta y sin permitirle despedirse de los oyentes, según adelantó El Plural y ha podido verificar YOTELE.

Noticias relacionadas

La salida coincide con su incorporación a La Séptima como director editorial, después de abandonar 'Mañaneros 360' en TVE. Por ahora, la emisora no ha explicado públicamente los motivos de su decisión ni existe confirmación de que su fichaje por el nuevo canal esté relacionado con el despido.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'
  2. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  3. La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  4. Las fiestas de Molina de Segura suenan a varias generaciones
  5. El 'expulsado' Javi Moreno impulsa al Real Murcia a la victoria ante el Hércules
  6. Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones
  7. Un oasis de fútbol sala en el barrio murciano del Espíritu Santo, a punto de desaparecer: 'Pedimos ayuda para mantener la esperanza de los niños
  8. Rescatada una joven que llevaba varias horas perdida en la zona de Roldán en Cartagena

La previsión de lluvias reaviva el temor a nuevas avalanchas en Nepal

La previsión de lluvias reaviva el temor a nuevas avalanchas en Nepal

La oposicion enfrenta posturas en Cartagena ante la manifestación por Ceuta del 2 de Septiembre

La oposicion enfrenta posturas en Cartagena ante la manifestación por Ceuta del 2 de Septiembre

El programa ‘Cercanos’ vuelve a las pedanías de Caravaca para acercar servicios y promover el envejecimiento activo

El programa ‘Cercanos’ vuelve a las pedanías de Caravaca para acercar servicios y promover el envejecimiento activo

El Gobierno repartirá 6,5 millones para acelerar la implantación de la inteligencia artificial en empresas murcianas

El Gobierno repartirá 6,5 millones para acelerar la implantación de la inteligencia artificial en empresas murcianas

Ana Redondo comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Juan Manuel Liquindoli, educador canino: “Los perros no se vengan ni sienten culpa; detrás puede haber frustración o estrés”

Juan Manuel Liquindoli, educador canino: “Los perros no se vengan ni sienten culpa; detrás puede haber frustración o estrés”

El Cabildo de la Catedral de Murcia invita al cabo de Andas de la Fuensanta a que "evite más escándalos públicos" y "pida perdón por las acusaciones falsas"

El Cabildo de la Catedral de Murcia invita al cabo de Andas de la Fuensanta a que "evite más escándalos públicos" y "pida perdón por las acusaciones falsas"

Carmiña, abuela cocinera: “Para que la tortilla quede cuajada y no seca, remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro”

Carmiña, abuela cocinera: “Para que la tortilla quede cuajada y no seca, remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro”
Tracking Pixel Contents