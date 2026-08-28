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Mediaset acelera el regreso de 'Horizonte' a Cuatro tras la extrema gravedad de la última hora en Ceuta: Iker Jiménez, desplazado

El presentador informará en directo de los últimos acontecimientos que ocurran en Ceuta desde el lunes

Carmen Porter en el plató de 'Horizonte' e Iker Jiménez, en una imagen de archivo.

Carmen Porter en el plató de 'Horizonte' e Iker Jiménez, en una imagen de archivo.

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Redacción Yotele

Madrid

Iker Jiménez está de regreso en Mediaset. El presentador ha decidido adelantar su regreso de vacaciones, con motivo de la crisis migratoria en Ceuta, ciudad a la que se desplazará como reportero para informar en directo de la última hora en el regreso de su programa.

De esta manera, volverá a ponerse al frente de 'Horizonte' desde este lunes 31 de agosto, de nuevo en compañía de su inseparable Carmen Porter, que la próxima semana se quedará en Madrid, presentando desde el plató en solitario.

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El magacín en clave de debate de Cuatro mantendrá su horario de emisión que comenzó a mitad de la temporada pasada, de lunes a jueves en el acceso prime time y alargándose los jueves durante toda la franja nocturna. También seguirá inalterable su estructura habitual y su equipo de colaboradores.

Fuente: El Periódico

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