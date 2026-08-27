Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patera en CartagenaFeria de MurciaFiestas ilegales MazarrónObras AVE LorcaMuere exalcalde Murcia
instagramlinkedin

Movimiento televisivo

Marta Gómez Montero abandona las mañanas de TVE con Cintora tras el "prefiero comer mierda" y se va a la competencia

La periodista se incorpora como analista política a 'Espejo público', que estrenará temporada el próximo lunes con Susanna Griso desde Ceuta.

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas'

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Marta Gómez Montero cambia TVE por Antena 3. La periodista figura entre las nuevas incorporaciones de 'Espejo público', donde participará como analista política durante la próxima temporada. Su fichaje llega semanas después del controvertido enfrentamiento que protagonizó con Jesús Cintora en 'Malas lenguas noche'.

El incidente ocurrió durante un debate sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo acerca del absentismo laboral. Cuando Cintora le concedió la palabra, Gómez Montero se negó a intervenir y estalló entre lágrimas: “No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo por pagar las facturas y por mis hijos”. Antes de abandonar el plató, recurrió a 'El coronel no tiene quien le escriba' para sentenciar: “Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda”.

Cintora se disculpó posteriormente tanto en privado como públicamente y le dejó abiertas las puertas del programa. La periodista regresó dos días después, se dio la mano con el presentador y aseguró que se encontraba “tranquila y reconfortada”. “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”, explicó entonces, descartando que el desencuentro hubiera sido preparado para generar audiencia.

Rumbo a Antena 3

Ahora, Gómez Montero se incorpora al tramo informativo de 'Espejo público', presentado por Susanna Griso. Compartirá análisis con otros fichajes como Eva Baroja, Jorge Freire y el juez Jesús Villegas.

Noticias relacionadas

La nueva temporada comenzará el lunes 31 de agosto desde Ceuta, donde Griso abordará la crisis migratoria y entrevistará al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El movimiento sitúa a Gómez Montero en la competencia directa de TVE justo cuando Jesús Cintora salta a las mañanas de La 1 para presentar 'Mañaneros 360' junto a Adela González.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
  2. Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
  3. Tres días de luto oficial en Murcia por la muerte del exalcalde Antonio Bódalo
  4. La tercera patera-taxi en una semana pone fin a las vacaciones del Gobierno y oposición en la Región de Murcia
  5. Lluvia de barro y posibles tormentas este miércoles en la Región
  6. Municipios de la Región se suman a la concentración de apoyo a Ceuta
  7. Hospitalizado con quemaduras graves al incendiarse la motosierra con la que trabajaba en Fuente Álamo
  8. Siete trabajadores afectados por inhalación de gas en las obras de la avenida Miguel Induráin en Murcia

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Murcia muestra su "rotundo apoyo" a Ceuta y vota a favor de una ayuda de 25 millones para atender a los menores migrantes

Murcia muestra su "rotundo apoyo" a Ceuta y vota a favor de una ayuda de 25 millones para atender a los menores migrantes

Los daños del calor extremo están comiéndose el PIB de la UE: exigen a los países mucho más dinero para evitar desastres mayores

Los daños del calor extremo están comiéndose el PIB de la UE: exigen a los países mucho más dinero para evitar desastres mayores

El Gobierno de España responde a los "bulos" sobre la llegada de migrantes a la Región

El Gobierno de España responde a los "bulos" sobre la llegada de migrantes a la Región

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

¿Tu perro deja el pienso en el cuenco? Esto es lo que puedes hacer para que vuelva a comerlo

¿Tu perro deja el pienso en el cuenco? Esto es lo que puedes hacer para que vuelva a comerlo
Tracking Pixel Contents