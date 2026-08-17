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En 'Me meto en un jardín'

Marc Giró se sincera con Mercedes Milá sobre la audiencia, el alcohol y sus orígenes: "Al dejar de beber, comencé a respirar"

El periodista se sincera con Mercedes Milá en 'Me meto en un jardín' sobre sus hábitos, su relación con la audiencia y el orgullo de haberse criado en un hogar libre y feminista

Marc Giró en 'Me meto en un jardín'

Marc Giró en 'Me meto en un jardín' / LA 2

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Kevin Rodríguez

Tenerife

El comunicador Marc Giró fue el invitado estrella del último programa de 'Me meto en un jardín', presentado por Mercedes Milá. En una conversación cercana y sin tapujos, el periodista repasó su trayectoria, la relación con sus seguidores y las decisiones personales que han marcado su día a día.

Durante la charla, el presentador reflexionó sobre la desigualdad global y los excesos de la sociedad actual, lo que le llevó a hablar abiertamente sobre su cambio de vida. "Estamos en un planeta en el que hay gente que pasa hambre y sed terriblemente, y hay otros que comen y beben sin ton ni son. Un día dije 'voy a dejar de beber porque ya no puedo más'", reveló ante Mercedes Milá. Entre la ironía y el pragmatismo, añadió los beneficios físicos que ha notado tras dar el paso: "Descubrí que como el alcohol compite con el oxígeno en sangre, me constipo menos...empecé a respirar.Tengo voluntad y disciplina".

La realidad detrás de las cifras de audiencia

Otro de los momentos más reflexivos de la entrevista llegó cuando Giró abordó el impacto de su trabajo en la televisión y la radio, y cómo percibe el cariño del público en la calle. "Cuando veo gente por la calle que me reconoce me tranquiliza porque tú estás haciendo tele y radio y dices '¿detrás de ese dato de audiencia hay alguien?'. Entonces cuando se me acerca alguien confirmo que es verdad", confesó.

Como muestra de esa cercanía con sus seguidores, relató una entrañable anécdota vivida recientemente en el archipiélago canario: "El otro día en Gran Canaria una señora me pidió una foto. Como se había dejado el móvil en casa, hicimos la foto con el mío, me dio su número y se la pasé".

Un entorno familiar educado en libertad

Giró tuvo además palabras de profundo agradecimiento hacia sus padres por el entorno de respeto en el que creció. "Mis padres están orgullosos por quién soy y cómo soy. Yo hubiese entendido que tuvieran dudas para entenderme, pero eso se ha hecho desde la educación. Nunca ha habido violencia", afirmó. El periodista destacó la suerte de haber nacido en un momento clave de la historia de España: "He tenido muchísima suerte por el contexto familiar y por estar en una ciudad en paz. Acababa de morir Franco, yo nazco cuando muere Franco. Mi mayor talento es haber nacido en democracia".

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Asimismo, recordó la figura de su madre y la influencia que tuvo en su visión del mundo: "Fue muy feminista. Mi madre se quejaba de los anuncios machistas en los que las mujeres lavaban la ropa", concluyó.

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Fuente: El Periódico

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