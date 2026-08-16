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Alba Carrillo, fichaje bomba de La Séptima: presentará un magacín de entretenimiento los fines de semana frente a Emma García y Nuria Roca

La modelo se consolida como presentadora tras haber estado al frente de 'El Sótano Club' en TEN la temporada pasada

Alba Carrillo

Alba Carrillo / RTVE

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Ricky García

Madrid

La cúpula de La Séptima está trabajando a pleno rendimiento durante todo el mes de agosto en la confección de sus primeros comunicadores y contenidos de cara a su lanzamiento el próximo 5 de noviembre.

En ese sentido, la nueva cadena de televisión a nivel nacional ya ha cerrado un acuerdo con Alba Carrillo para ponerse al frente de un programa que se emitirá en la tarde de los fines de semana, según adelanta Informalia y ha verificado Yotele.

La modelo, que la temporada pasada presentó 'El sótano club' en TEN, con bajos datos de audiencia, comenzará una nueva a etapa en noviembre como presentadora de un magacín de entretenimiento, que se emitirá a lo largo de la franja de tarde.

Competirá con Emma García en Telecinco, que se mantendrá al frente de 'Fiesta', y con Nuria Roca en iaSexta, que a principios de septiembre volverá con una nueva temporada de 'La Roca', así como con las películas de tarde que emiten Antena 3 y Cuatro.

Aunque Alba Carrillo se dio a conocer como convidarte del reality de Cuatro 'Supermodelo 2006', dio su gran salto a la fama cu do comenzó a salir con Fonsi Nieto, con el que tuvo a su hijo Lucas.

Después vino su tormentoso matrimonio con Feliciano López, que duró un año. De ahí dio el salto a la televisión, como como concursante de realities y colaboradora en programas del corazón como 'Sálvame'.

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Debutó como presentadora en Telecinco con el espacio 'Hable con ellas', junto a Rocío Carrasco, Sandra Barneda, Mónica Martínez y Josep Ferré. en el año 2016. El año pasado sorprendió convirtiéndose en la presentadora del reality de Netflix, 'Jugando con fuego'.

Fuente: El Periódico

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