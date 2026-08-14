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Josep Pedrerol competirá con Alfonso Arús en las mañanas de Cuatro tras su aterrizaje en Mediaset como colchón de 'En boca de todos'

El periodista salta a las mañanas desde el próximo martes con la redífusión de 'El chiringuito, como colchón de 'En boca de todos'

Josep Pedrerol y Alfonso Arús.

Josep Pedrerol y Alfonso Arús.

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Redacción Yotele

Madrid

Josep Pedrerol está apunto de aterrizar en Mediaset. El periodista deportivo, que abandonó Atresmedia el pasado mes de julio, arranca la nueva etapa de 'El chiringuito' a partir del próximo lunes en las noches de Energy.

Se emitirá de lunes a jueves a partir de las 23:45 horas en la cadena temática y el domingo a partir de las 00:00 horas en Cuatro, justo a continuación del 'Cuarto milenio' de Iker Jiménez.

Aspira a revalidar el título de programa líder en el ámbito deportivo que ostenta desde hace casi dos décadas, cuando impulsó el formato 'Punto Pelota' en Intereconomía y que hace 13 años trasladó a Atresmedia. 

Sin embargo, Josep Pedrerol asumirá en Mediaset una nueva franja horaria. Un movimiento inesperado e insólito para el periodista, que se instará también en las mañanas de Cuatro para competir con Alfonso Arús y su espacio 'Aruser@s' en laSexta, que vuelve de vacaciones a finales de agosto.  

De esta manera, Pedrerol abrirá la programacion de Cuatro con la redifusión de El chiringuito', que suma una nueva ventana, comenzando a las 8:15 horas a partir del próximo martes 18 de agosto. 

La dirección de Mediaset amortiza así su fichaje al máximo y cancela las repeticiones de 'Alerta cobra', dando por fin un colchón a 'En boca de todos', que hasta ahora tenía el reto de remontar en su comienzo a las 10:30 horas una herencia terrible con datos inferiores al 3% de share.

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La tertulia política presentada por Nacho Abad se ha convertido en un año en un fenómeno de audiencias, llegando este viernes al 9,7%, situándose ya como tercera opción de las mañanas por delante de laSexta y Telecinco. 

Fuente: El Periódico

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