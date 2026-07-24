Nueva etapa
TVE compra 'Me resbala' a la productora de 'Masterchef' tras su paso por Antena 3 y Telecinco: Arturo Valls no será el presentador
La cadena pública última la adquisición de este formato de Shine Iberia para estrenarlo la próxima temporada mientras valora diferentes opciones de presentadores.
Redacción Yotele
La próxima temporada traerá el regreso de un formato que ha convertido en uno de los más incombustibles de la televisión. Se trata de 'Me resbala', el concurso en clave de humor en el que un grupo de cómicos famosos se someten todo tipo de retos hilarantes, que tras su lanzamiento en Antena 3 con buenos datos de audiencia y su regreso hace dos años de la mano de Telecinco, con peor fortuna, tendrá una tercera vida en TVE, según adelanta Informalia y ha verificado YOTELE.
El espacio volverá a estar producido por Shine Iberia, ya que forma parte de su catálogo. Aunque el contrato aún no se ha firmado, la dirección de la cadena pública ya ha dado luz verde para su puesta en marcha en los próximos meses. La compañía audiovisual perteneciente a Banijay Iberia comenzará en breve a trabajar, con el objetivo de comenzar las grabaciones a partir de otoño.
La gran duda que ahora queda pendiente de resolver es la identidad de la persona que se encargará de presentarlo. Según ha conocido este portal, está descartado por completo que Arturo Valls vaya a ser en esta ocasión su conductor, tras haberlo sido durante todo su ciclo en Antena 3.
Aunque el valenciano es un rostro muy asociado a la cadena de Atresmedia, donde sigue conduciendo 'Mask Singer: adivina quién canta', el curso pasado decidió no renovar su contrato de cadena para abrirse a trabajar con TVE, con la que presentó 'That’s my Jam: que el ritmo no para’. Compaginó estos programas con diferentes proyectos de ficción para cine y televisión, como actor y productor.
Ahora, está centrado en otros proyectos, entre los que no se encuentra presentar 'Me resbala'. Cabe destacar que Mediaset le ofreció volver al formato cuando lo recuperó, pero él optó por rechazarlo.
Fuente: El Periódico
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