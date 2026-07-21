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Mediaset confirma el fichaje de Josep Pedrerol y 'El Chiringuito' solo un día después de su último programa en Atresmedia

El grupo audiovisual alcanza un acuerdo de larga duración con el periodista catalán, que se incorpora junto a todo su equipo habitual de colaboradores

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol / Mediaset

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Redacción Yotele

Madrid

Tras su comentada despedida de Atresmedia, Mediaset España ha hecho oficial el fichaje de Josep Pedrerol. El grupo audiovisual ha firmado un acuerdo de larga duración con el periodista para que lidere su oferta deportiva a partir de la próxima temporada al frente de 'El Chiringuito'.

El comunicador catalán no desembarca solo en Fuencarral. El emblemático formato mantendrá su fórmula de éxito —combinando análisis futbolístico, debate y entretenimiento— y contará con su equipo habitual de tertulianos y colaboradores.

“Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes”, ha destacado el propio presentador tras confirmarse el acuerdo. “Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”, ha añadido.

Un refuerzo clave para el área de Contenidos

Desde la dirección del grupo han celebrado la llegada del formato deportivo de referencia. Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha subrayado el valor estratégico de este movimiento: "Para el Área de Contenidos supone un gran valor añadido contar con el equipo de 'El Chiringuito', con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes".

Una trayectoria ligada al éxito en televisión

Con esta incorporación, Pedrerol suma un nuevo hito a una extensa carrera que comenzó en la radio y se consolidó en televisión. En Canal+ copresentó junto a Michael Robinson espacios míticos como 'El día antes' y 'El día después', para más tarde revolucionar las noches deportivas al frente de 'Punto Pelota' en Intereconomía.

Noticias relacionadas y más

En 2013 dio el salto a Atresmedia, donde ha liderado 'El chiringuito de Jugones' durante la última década. A lo largo de su trayectoria, el periodista ha sido galardonado con el Micrófono de Oro (2012), el Premio Iris (2022) o la Antena de Oro de Televisión (2025).

Fuente: El Periódico

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