Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe incendiosCalificaciones opositoresCalor MurciaIncendio hotel San Juan MurciaLa La Love You La MangaEscorpiones Cartagena
instagramlinkedin

Conflicto en TVE

Marta Gómez Montero vuelve "tranquilla" a 'Malas lenguas' tras su abrupto abandono por la intervención del presidente de RTVE y le exige respeto a Cintora: "Es obligado"

La periodista ha aceptado volver a la tertulia de La 2 tras su desencuentro el sábado con el presentador, gracias a la mediación de José Pablo López

Jesús Cintora y Marta Gómez Montero se dan la mano tras el tenso momento que vivieron el sábado.

Jesús Cintora y Marta Gómez Montero se dan la mano tras el tenso momento que vivieron el sábado.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Tras del abrupto abandono entre lágrimas de Marta Gómez Montero del plató de 'Malas lenguas noche' el pasado sábado por la noche, acusando a Cintora de haberla humillado, parece que las aguas han vuelto a su cauce, apenas dos días del momento de máxima tensión después.

La periodista ha vuelto a ocupar su silla como colaboradora del magacín de actualidad informática este lunes, señalando en los primeros minutos que la intervención del presidente de RTVE había sido clave para resolver este conflicto. "Estoy tranquila y reconfortada por la actitud que ha tenido José Pablo López. Y también con la tuya", comenzó diciendo. 

"Voy a seguir haciendo lo que en los últimos 38 años, que es trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligado. Y sobre todo el respeto que yo le tengo a la audiencia. Somos humanos, hay días que tienes un impulso. Y yo estoy aquí solo para tratar de informar y debatir", comentó con gesto de seriedad. 

Noticias relacionadas

Jesús Cintora aprovechó los primeros minutos para responder a los comentarios que se han propagado en estos dos días en las redes sociales, que apuntaban a conflictos pasados del presentador (su abrupto despido de Mediaset): "Seguimos trabajando. Hoy estabas convocada, no hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia (por lo ocurrido). Yo sé que hay una especia de liada… que hay bulos, historias y acusaciones falsas. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hubo fue un gesto de contención en un momento dado", sentenció. 

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'
  2. El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
  3. Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región
  4. Movilización popular para adelantarse al próximo gran incendio forestal en la Región de Murcia
  5. Sergio Peris-Mencheta: 'La dirección teatral no me da de comer, pero necesito contar historias
  6. Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria
  7. Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
  8. Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones

Un incendio avanza por los matorrales de Blanca

Inyección de 6 millones para instalar placas solares en 11 colegios

Inyección de 6 millones para instalar placas solares en 11 colegios

El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

El alcantarillero Hugo López toca el cielo con España

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico

Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan a Juan Carlos I con nuevas restricciones y desvíos de tráfico

Adri Rivera renueva con ElPozo Murcia hasta 2030

Adri Rivera renueva con ElPozo Murcia hasta 2030
Tracking Pixel Contents