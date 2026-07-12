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'Malas Lenguas'

El presidente de RTVE rompe su silencio tras la espantada de Marta Gómez Montero en el programa de Cintora: "No bastan las disculpas en privado"

José Pablo López mueve ficha tras el tenso abandono en directo en 'Malas Lenguas Noche' y arropa públicamente a la periodista: "RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz será valorada".

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado.

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado. / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

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Kevin Rodríguez

Madrid

El histórico y tenso estallido vivido este sábado en el plató de 'Malas Lenguas Noche' sigue trayendo cola y ha provocado una reacción al más alto nivel en la corporación pública. Tras el sonado abandono de la periodista Marta Gómez Montero, que dejó el programa entre lágrimas acusando a Jesús Cintora de "humillarla", el mismísimo presidente de RTVE, José Pablo López, ha querido intervenir de manera tajante y pública.

El máximo responsable de Radio Televisión Española ha utilizado sus redes sociales para lanzar un rotundo mensaje de apoyo a la colaboradora, desmarcándose de una tibia disculpa inicial y elevando el tono institucional en defensa de la profesionalidad de Gómez Montero.

José Pablo López ha sido muy claro en su pronunciamiento, apelando directamente a la relación profesional y de afecto que le une a la tertuliana. "Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites", ha arrancado el presidente en su perfil de la red social X.

El directivo no ha escatimado en elogios hacia la periodista, que este sábado decidió plantarse en pleno directo tras asegurar que "ya no aguantaba más" por dignidad personal y familiar. "Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona", continuaba el mensaje de López, para rematar con una declaración de intenciones que asegura el futuro de la comunicadora en la cadena: "RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados".

Un terremoto que obligó a reaccionar a Jesús Cintora

Este movimiento del presidente de RTVE llega apenas unas horas después de que el propio conductor del espacio, Jesús Cintora, se viera obligado a recular. Aunque su primera reacción en plató tras la marcha de Marta fue un frío "Ella sabrá", el aluvión de críticas y el revuelo mediático le hicieron emitir un comunicado de disculpa a la mañana siguiente.

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Cintora aseguró haberle pedido perdón de manera privada por "el mal rato", definiéndola como una "buena periodista y compañera" y recordándole que las puertas del programa siguen abiertas. Sin embargo, el contundente tuit de José Pablo López deja claro que para la cúpula de RTVE la gestión del incidente requería un amparo público mucho más firme e institucional hacia la trabajadora.

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Fuente: El Periódico

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