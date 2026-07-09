Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa SheinFiestas julio en MurciaDónde ver el eclipseConcierto Alejandro Sanz MurciaBelga granaCalor en MurciaNuevas rutas Corvera
instagramlinkedin

Movimiento defensivo

Telecinco aparta 'De viernes' para esquivar a la Selección Española y tira de sus mejores momentos

La cadena no emitirá una entrega en directo del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona y cubrirá la noche con un especial recopilatorio.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!'

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!' / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ha decidido mover ficha ante una de las noches más complicadas de la semana. La cadena no emitirá este viernes una entrega en directo de 'De viernes' y sustituirá el programa habitual por 'De viernes: Lo mejor', un especial con algunos de los momentos más destacados del formato de crónica social que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La decisión llega marcada por el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial, que La 1 ofrecerá este viernes a partir de las 21:00 horas. El encuentro amenaza con condicionar por completo el consumo televisivo de la noche, con la posibilidad de alargarse en caso de prórroga o penaltis.

Mediaset opta así por proteger una de sus principales marcas del prime time y evita exponer una entrega nueva de 'De viernes' frente a un evento deportivo de máxima audiencia.

La estrategia contrasta con la de Antena 3, que sí mantendrá su apuesta prevista para la noche del viernes. La cadena emitirá en directo la semifinal de 'Tu cara me suena', pese a coincidir con el partido de la Selección en La 1, y afrontará así una competencia especialmente exigente en el prime time.

Noticias relacionadas

Con este cambio, 'De viernes' descansará de forma puntual en su versión habitual, aunque seguirá emitiendo en las tardes del canal su nueva versión 'De lunes a viernes'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  2. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  3. La ola de calor llega a su pico este miércoles y convierte a la Región de Murcia en un 'horno' en alerta naranja
  4. Cacerolada y botellazo al alcalde de Cieza, que abandonó el pleno del Ayuntamiento escoltado por la Policía Local
  5. Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles
  6. Ocho heridos tras chocar un autobús contra una vivienda en Cartagena
  7. Oposiciones defraudantes
  8. Los mejores alumnos de la PAU en la Región estudiarán en ramas jurídicas, de ciencias y humanidades

Detenidos los miembros de una banda cuando iban a asaltar una joyería en Torrejón de Ardoz

Detenidos los miembros de una banda cuando iban a asaltar una joyería en Torrejón de Ardoz

La solución para bañarte en la piscina durante más meses al año sin que la factura de la luz se dispare

La solución para bañarte en la piscina durante más meses al año sin que la factura de la luz se dispare

Bombas de calor para piscina: qué son, cómo funcionan y qué modelos merece la pena comprar

Bombas de calor para piscina: qué son, cómo funcionan y qué modelos merece la pena comprar

José Manuel Felices (33), médico: "El agua fría no es la solución ante un golpe de calor, aunque muchos lo crean"

José Manuel Felices (33), médico: "El agua fría no es la solución ante un golpe de calor, aunque muchos lo crean"

El festival de Jazz San Javier supera los 6.000 asistentes en sus primeras jornadas reafirmando su éxito tras 28 años de historia

El festival de Jazz San Javier supera los 6.000 asistentes en sus primeras jornadas reafirmando su éxito tras 28 años de historia

La inauguración del monumento al Capitán Alatriste ya tiene fecha y contará con la presencia de Pérez-Reverte

La inauguración del monumento al Capitán Alatriste ya tiene fecha y contará con la presencia de Pérez-Reverte

La jueza abre juicio oral contra siete acusados de 13 muertes por imprudencia grave en el incendiode Atalayas

La jueza abre juicio oral contra siete acusados de 13 muertes por imprudencia grave en el incendiode Atalayas

Colas al sol en la Plaza de Toros de Murcia para ver de cerca a Alejandro Sanz: "Sus canciones me acompañan"

Tracking Pixel Contents