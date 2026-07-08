Información YOTELE
Shakira celebra sus 100 millones de oyentes mensuales en una entrevista exclusiva e inminente con David Broncano en ‘La Revuelta’
La cantante conectará esta noche en directo desde Estados Unidos con el programa de La 1 tras lograr un nuevo número 1 con ‘Dai Dai’.
Carlos Merenciano
‘La Revuelta’ prepara una visita de alcance internacional. Shakira conectará esta noche en directo con David Broncano desde Estados Unidos en una entrevista exclusiva que llega en pleno momento de euforia para la artista colombiana, después de superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según ha conocido YOTELE.
La cantante no acudirá presencialmente al Teatro Príncipe Gran Vía, pero sí participará en el programa de La 1 mediante una conexión en directo. Su intervención servirá para celebrar un nuevo hito en su carrera y el impacto global de ‘Dai Dai’, su colaboración con Burna Boy vinculada al Mundial de Fútbol 2026.
El tema se ha convertido en una de las canciones más presentes del torneo y acaba de alcanzar el número 1 en la lista de LOS40 en España, apenas cuatro semanas después de entrar en el ranking. Según la emisora, la canción escaló 16 posiciones hasta llegar a lo más alto y supone el 22º número 1 de Shakira en esta lista.
El éxito de ‘Dai Dai’ también ha impulsado sus cifras internacionales. La artista se ha convertido en la primera mujer latina en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, un logro que la sitúa en un grupo muy reducido de estrellas globales.
La entrevista con Broncano llega además antes del desembarco europeo de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que tendrá parada en Madrid el próximo otoño. Con esta conexión, ‘La Revuelta’ suma una de sus entrevistas más potentes de la temporada y refuerza su perfil internacional con una de las artistas latinas más influyentes de la historia reciente.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Dos de los heridos en el accidente de la autovía de La Manga en el que murió un joven continúan en la UCI: uno de ellos, intubado y muy grave
- Consulta las notas de corte de todos los grados de la UMU para el curso 2026/27
- El director de la AGA de San Javier destaca que el curso de la princesa Leonor ha sido 'bastante normal
- ‘Juegos del hambre’ para entrar en Medicina en Murcia: 4.089 solicitudes para 220 plazas
- Protesta de opositores ante Educación: “Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola”
- Más de 3.500 opositores inician la fase oral para lograr una plaza de maestro en la Región
- El FC Cartagena tantea a Toni Villa
- Un municipio de la Región de Murcia, entre los 25 más baratos de España para comprar casa