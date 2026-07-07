La justicia lo confirma: no hay plagio de ‘Eufòria’ a ‘Operación Triunfo’

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado que ‘Eufòria’ no es un plagio de ‘Operación Triunfo’. El tribunal ha desestimado el recurso presentado por Josep Maria Mainat, Toni Cruz y Reset Creatius contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y Veranda Media, productora del formato emitido por TV3.

La resolución ratifica el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, que ya había rechazado la demanda. Los productores reclamaban 50.000 euros al considerar que ‘Eufòria’ copiaba elementos esenciales del concurso musical que convirtió a ‘Operación Triunfo’ en uno de los grandes fenómenos televisivos de España.

El tribunal entiende, sin embargo, que las coincidencias entre ambos programas pertenecen a recursos habituales dentro del género de los talent shows musicales. La existencia de galas, concursantes, expulsiones o dinámicas de formación no basta para considerar que haya una copia ilícita, al tratarse de elementos comunes en este tipo de formatos.

La sentencia sí introduce un matiz importante para Mainat y Cruz. A diferencia de la primera resolución, la Audiencia reconoce expresamente su condición de autores originales de ‘Operación Triunfo’. Para ello se apoya en los contratos firmados con Gestmusic y en la cobertura periodística de la época, que acreditan su papel en la creación del concurso.

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Ese reconocimiento no cambia el resultado del pleito. Los magistrados distinguen entre haber ideado un formato concreto y poder impedir que otros programas utilicen convenciones propias de un género televisivo. La resolución supone así un respaldo para TV3 y Veranda Media, que ven despejado el futuro de ‘Eufòria’, y deja a Mainat y Cruz con una victoria simbólica: la justicia no aprecia plagio, pero sí les reconoce la "paternidad" de ‘OT’.