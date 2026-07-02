Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menores inmigrantesEducación interactivaMauricio García de la VegaHuelga de transporteJosé VélezCartagena Jazz
instagramlinkedin

Pablo Motos echa el cierre a la temporada de 'El Hormiguero' con doble dardo: a Siro López por su futuro en Antena 3 y a Marcos Llorente por el protector solar

El presentador se despide por vacaciones respondiendo con ironía a los rumores de cancelación

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

Pablo Motos se ha despedido de la audiencia de 'El Hormiguero' para dar comienzo a sus merecidas vacaciones de verano. Sin embargo, fiel a su estilo y consciente de todo lo que se mueve en los mentideros televisivos, el de Requena no ha querido irse de plató sin soltar un doble y sonado mensaje que ha sacudido las redes sociales en las últimas horas.

Aprovechando los minutos finales de la última emisión de la temporada, el presentador miró fijamente a cámara para hacer balance del año y, de paso, ajustar un par de cuentas pendientes.

El primer gran mensaje de Pablo Motos fue directo a los despachos de la competencia y a los sectores que, según él, llevan meses vaticinando el declive del show de las hormigas de Antena 3. Con tono irónico y visiblemente satisfecho por volver a coronar el curso cinematográfico en lo más alto de las audiencias, el comunicador zanjó cualquier tipo de rumor sobre una posible crisis o final del formato.

Sin perder la ironía, Motos lanzó un consejo veraniego a toda su audiencia que escondía un dardo directo hacia las críticas recibidas por las controvertidas declaraciones de uno de sus invitados estrella de los últimos meses sobre la exposición al sol.

Noticias relacionadas

"Nosotros volvemos en septiembre con algunas novedades que todavía no podemos contar, pero creo que van a gustar bastante. Feliz verano a todos, poneos protector para el sol, cuidaos mucho y os queremos", fue el mensaje que lanzó el presentador.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
  2. Abusa sexualmente de un niño de 8 años en un parque junto al cementerio de Beniel y se libra de entrar en prisión
  3. Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
  4. La falta de información protagoniza la primera jornada de la huelga regional de transportes en Murcia
  5. De qué mueren los murcianos: angina de pecho, infarto, ictus y cáncer de pulmón lideran el ranking
  6. Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España
  7. Fracasa la última oportunidad de desactivar la huelga de autobuses y tranvía en la Región de Murcia para este miércoles y jueves
  8. Arroyo provoca el efecto dominó: MC pide el cese de tres coordinadores generales en Cartagena

La regularización de inmigrantes registra más de 45.000 solicitudes en la Región de Murcia

La regularización de inmigrantes registra más de 45.000 solicitudes en la Región de Murcia

La sala de estudios 24 horas de Zarandona en Murcia duplica los puestos para usuarios

La sala de estudios 24 horas de Zarandona en Murcia duplica los puestos para usuarios

Este es el estado de las playas de la Región de Murcia hoy: Consulta dónde hay bandera roja

Este es el estado de las playas de la Región de Murcia hoy: Consulta dónde hay bandera roja

Vox pide derogar la Ley del Mar Menor tras las declaraciones del Ministerio acerca de la inutilidad del acuífero

Vox pide derogar la Ley del Mar Menor tras las declaraciones del Ministerio acerca de la inutilidad del acuífero

La Región de Murcia aspira al mejor verano turístico de su historia con ocupaciones de hasta el 90%

La Región de Murcia aspira al mejor verano turístico de su historia con ocupaciones de hasta el 90%

Mareos en el Hospital Reina Sofía por la falta de aire acondicionado en el servicio de Extracciones

Mareos en el Hospital Reina Sofía por la falta de aire acondicionado en el servicio de Extracciones

La orden de arresto a Vito Quiles es por un "bulo" sobre un asesor de Montero

La orden de arresto a Vito Quiles es por un "bulo" sobre un asesor de Montero
Tracking Pixel Contents