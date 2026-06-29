Fin de temporada
Nuria Roca despide la mejor temporada de 'La Roca' en laSexta y anuncia cuándo volverá el programa: "Gracias por la paciencia"
El magacín dominical echa el cierre por vacaciones tras firmar su mejor curso en audiencias, aun por debajo de la media del canal
Kevin Rodríguez
'La roca' ya ha recogido sus bártulos hasta el próximo curso. El programa conducido por Nuria Roca se despidió de la audiencia de laSexta este domingo, 28 de junio, para dar comienzo a sus merecidas vacaciones de verano. Un parón estival que la propia presentadora se encargó de anunciar con entusiasmo: “Hoy nos vamos de vacaciones, y lo hacemos a lo grande”.
Aprovechando los últimos minutos de la emisión, la comunicadora quiso hacer balance de lo que ha sido una etapa intensa y marcada por la rigurosa actualidad. “Llegamos al final de la temporada. Una temporada… pues muy convulsa”, reconocía Roca, haciendo referencia a los fines de semana copados por la actualidad política y judicial, así como por un panorama internacional especialmente "revuelto" con los conflictos de Ucrania, Gaza o las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Lejos de quedarse solo en el repaso informativo, que también incluyó coberturas duras como la crisis humanitaria en Venezuela o el reciente accidente ferroviario en la localidad andaluza de Adamuz, Nuria Roca quiso poner en valor el trabajo de todo su equipo y mostrarse de lo más cercana con los espectadores, pidiendo disculpas de manera sincera por los posibles fallos en directo.
“Cada fin de semana hemos intentado contaros las noticias con el mayor rigor, rodeados del mejor equipo. (...) También hemos querido que pasarais un buen rato. Nos hemos reído, hemos aprendido. También nos hemos equivocado, así que, desde aquí, pedimos disculpas por si hemos cometido algún que otro error”.
El broche de oro al programa llegó con una excelente noticia para el formato de laSexta, ya que cierran el año de celebración tras lograr récord de audiencia: “Firmamos nuestra mejor temporada. Esta es la quinta y la mejor. Todo esto lo hemos podido hacer solo gracias a vosotros, gracias por ser cada fin de semana más 'roqueros'”, sentenció la presentadora.
Para tranquilidad de sus seguidores, las vacaciones no serán definitivas. La comunicadora despejó las dudas sobre el futuro del espacio de Atresmedia poniendo fecha a su regreso: “Volvemos en septiembre, sexta temporada. Gracias a todos por la confianza y la paciencia”.
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Fuente: El Periódico
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