Nueva etapa
Así fue el último ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra', que borra todas sus últimas entregas de Atresplayer
Javier Alonso y David Trigo cerraron la etapa de la prueba más emblemática del concurso con 22 aciertos antes del estreno de su sustituta
Carlos Merenciano
‘Pasapalabra’ ya ha cerrado definitivamente la etapa de ‘El Rosco’ en Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal emitió este jueves 18 de junio su última entrega con la histórica prueba, obligada a desaparecer después de que el Tribunal Supremo reconociera los derechos de propiedad intelectual de la compañía neerlandesa MC&F.
La despedida llegó sin homenajes ni grandes referencias durante el desarrollo del programa. La entrega avanzó con normalidad, desde ‘La silla azul’ hasta las pruebas con los invitados, mientras Antena 3 se limitaba a promocionar en pantalla el estreno del nuevo desafío final. Solo al terminar, Roberto Leal emplazó a los espectadores al cambio: “Mañana os invitamos al estreno de la nueva prueba final de ‘Pasapalabra’, que ya os digo yo que os va a encantar”.
El último duelo terminó con un resultado muy igualado. Javier Alonso dispuso de 144 segundos y cerró su participación con 22 respuestas correctas, ningún fallo y tres letras pendientes. David Trigo, que había conservado su plaza tras superar a Juanma en ‘La silla azul’, también alcanzó los 22 aciertos sin cometer errores.
El empate permitió que ambos concursantes vivieran la transición hacia la nueva etapa del programa, que comenzará este viernes 19 de junio. El bote quedó situado en 625.000 euros, aunque Antena 3 todavía no ha detallado cómo se adaptará esa cantidad a la prueba que sustituirá al mecanismo basado en las 25 letras del alfabeto.
La cadena también ha retirado de Atresplayer las últimas emisiones con ‘El Rosco’. El programa del jueves no llegó a publicarse en la plataforma y las cuatro entregas anteriores fueron eliminadas de su perfil. La mítica prueba regresará próximamente a Telecinco, que ha alcanzado un acuerdo con sus propietarios para incorporarla a un concurso diferente, con otro nombre y una mecánica propia.
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