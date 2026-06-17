RTVE revoluciona ‘Aquí la Tierra’ tras su internalización: despido de Quico Taronjí, que ya tiene sustituto en el fin de semana

‘Aquí la Tierra’ afrontará desde el próximo 1 de julio una de las mayores transformaciones de su historia. RTVE asumirá directamente la producción del espacio como parte de su proceso de internalización de magacines diarios, una decisión que provocará varias salidas y modificará la edición dominical del programa.

El principal fichaje de esta nueva etapa será Marc Santandreu. El físico y meteorólogo de RTVE pasará a presentar la entrega de fin de semana, ocupando el puesto que hasta ahora desempeñaba Quico Taronjí, según ha desvelado Vertele. Entre semana, Jacob Petrus continuará al frente del formato de La 1, que mantendrá sus reportajes, contenidos divulgativos y buena parte de sus señas habituales.

El cambio de modelo también supone el adiós de Isabel Moreno tras más de ocho años vinculada al programa. La meteoróloga explicó en Instagram que la emisión del pasado fin de semana pudo ser su última participación y recordó que llegó en octubre de 2017 pensando que apenas permanecería tres meses. “Finalmente fueron casi 104”, escribió al hacer balance de su etapa.

Moreno dedicó buena parte de su despedida a Quico Taronjí y al equipo que trabaja detrás de las cámaras. “Compartir plató con Quico Taronjí fue un regalo insuperable”, aseguró antes de agradecer el trabajo de reporteros, productores, guionistas, cámaras, grafistas y demás profesionales que han sostenido el espacio durante estos años. También las reporteras Cris Tovar y Lucía-Asué Mbomío Rubio han comunicado su marcha.

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La internalización responde al compromiso de RTVE de reforzar la producción propia y dar más oportunidades a los trabajadores de la corporación frente al modelo de coproducción con empresas externas. ‘Aquí la Tierra’ será el primer magacín en completar la transición, hasta ahora producido con Catorce Comunicación, aunque el Mundial puede condicionar todavía alguna emisión pendiente antes del cambio definitivo.