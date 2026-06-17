Momento duro
Nacho Duato revela en ‘Cara al show’ que sufrió una agresión sexual a los 17 años: “No podía ni andar”
El coreógrafo desvela uno de los episodios más complicados de su vida en el programa de Marc Giró.
Carlos Merenciano
Nacho Duato compartió este martes en ‘Cara al show’ uno de los episodios más duros de su juventud. El coreógrafo explicó ante Marc Giró que, cuando tenía 17 años y viajaba a Madrid para presentarse a audiciones, sufrió situaciones “muy desagradables” por parte de hombres vinculados al mundo del espectáculo.
Duato recordó especialmente un encuentro con un actor muy famoso, cuya identidad prefirió no revelar y que ya ha fallecido. Según su relato, aquel hombre se ofreció a llevarle a casa, pero acabó conduciendo hacia las afueras de Madrid. Una vez en su vivienda, intentó abusar de él y reaccionó violentamente cuando el joven se negó: “Empieza a pegar de hostias”.
El bailarín consiguió abandonar la casa, aunque quedó en muy mal estado. “Me fui de su casa, pero no podía ni andar”, explicó. Eran aproximadamente las dos de la madrugada, no tenía teléfono y tampoco encontraba taxis, por lo que pasó varias horas sentado en un banco hasta que un conductor se detuvo por la mañana y le ayudó a regresar a su domicilio.
Duato aseguró que permaneció dos días en cama con moratones y compresas. También explicó que en aquella época no se planteó denunciar porque temía no ser creído. “¿A quién se lo digo?”, se preguntó al recordar la falta de herramientas y apoyo que sentía entonces. El coreógrafo avanzó que abordará algunas de estas experiencias en su próximo libro, aunque no quiere revelar todos los detalles públicamente.
Marc Giró reflexionó sobre las dificultades que todavía encuentran muchas víctimas para denunciar agresiones y abusos. Duato coincidió en que el origen está en "el abuso de poder y, aparte, siempre hacia la gente más joven. Un hombre de 40 años no ha abusado de uno de 40, pero siempre se está abusando de menores".
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