Salto televisivo
Georgina Rodríguez debutará como presentadora de la mano de Prime Video
Prime Video recupera 'LOL: Si te ríes pierdes' con la protagonista de ‘Soy Georgina’ y Antonio Resines como nueva pareja de conductores.
Carlos Merenciano
Georgina Rodríguez cambia de plataforma y amplía su trayectoria en televisión. La modelo y empresaria será una de las presentadoras de la tercera temporada de ‘LOL: Si te ríes, pierdes’, el concurso de Prime Video que regresará después de cuatro años sin nuevas entregas en España. A su lado estará Antonio Resines, formando una de las parejas más inesperadas del formato.
El fichaje supone un nuevo paso profesional para Georgina, conocida ante las cámaras por las tres temporadas de su docureality ‘Soy Georgina’ en Netflix. En esta ocasión tendrá que asumir un papel diferente: controlar desde fuera la competición, intervenir en el juego y vigilar que los participantes no incumplan la principal norma del programa.
‘LOL: Si te ríes, pierdes’ reúne a un grupo de humoristas y rostros conocidos en un mismo espacio durante varias horas. Cada participante debe conseguir que sus rivales se rían mientras intenta mantener el gesto serio. Las sonrisas, carcajadas y pérdidas de control reciben avisos y pueden acabar en expulsión hasta que solo queda un ganador.
Georgina Rodríguez y Antonio Resines tomarán el relevo de Silvia Abril y Carolina Iglesias, responsables de la segunda temporada. La primera entrega estuvo conducida por Santiago Segura y Xavier Deltell. Prime Video apuesta ahora por unir dos perfiles muy distintos: una figura internacional procedente de la moda y la crónica social y uno de los actores más populares de la ficción española.
La tercera temporada forma parte de las novedades avanzadas por Prime Video durante la celebración de su décimo aniversario en España, donde confirmó oficialmente el regreso del concurso y la incorporación de sus nuevos presentadores.
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