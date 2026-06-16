'La isla de las tentaciones' tres meses después: De una reconciliación, al ramo de flores para Sandra Barneda y el durísimo reencuentro de Lucas y Yuli

El reencuentro final de 'La isla de las tentaciones' ha llegado cargado de reproches, lágrimas y giros de guion inesperados. Tres meses después de abandonar la República Dominicana, las parejas y los solteros se han vuelto a ver las caras en una noche donde los secretos han salido a la luz, provocando abandonos en directo, brutales cruces de acusaciones y despedidas de lo más emotivas.

El estallido de Alba tras las mentiras de David: abandonos y una reconciliación sorpresa

Alba y David decidieron marcharse por separado de la isla, pero actualmente están juntos. Sin embargo, el camino hasta llegar a esa confesión ha sido un auténtico campo de minas provocado por la entrada de las tentadoras.

Lucía, la soltera favorita de David, entraba al plató dispuesta a dinamitar la reconciliación echándole en cara a Alba su infidelidad con Álex Girona. Después desveló una frase oculta de David: "Me dijo que le gustaría besarme".

Aunque David lo negó rotundamente en la cara de Alba, los cimientos de la pareja se tambalearon por completo con la mención de otra soltera. "¿Por qué dijiste el primer día que te gustaba o Claudia o yo?", soltó Lucía. Esta segunda confesión hizo que Alba estallara por completo: "¿Claudia? No vales para nada... ¡Anda hombre!", gritaba mientras abandonaba el plató hecha una furia.

Tras regresar a la sala y protagonizar una acalorada discusión llena de gritos, David intentó justificarse asegurando que si hubiera estado soltero no se habría liado con ninguna. Pese a las dudas, la pareja terminó protagonizando un emotivo momento: se cogieron de las manos, se miraron fijamente y se juraron amor eterno con un recíproco "te amo" que sella su reconciliación definitiva.

Leila e Irini se enzarzan por presuntos cuernos y Atamán confiesa que se ha liado con la soltera

Mucho más dramático ha sido el cara a cara entre Leila y Atamán. Tras romper en la hoguera final una relación de 11 años, el reencuentro tres meses después ha sido desgarrador. Cabe recordar que ambos cayeron en la tentación en la isla (él con Claudia e Irini, y ella con David), pero Leila decidió irse con su soltero mientras Atamán optó por marcharse solo.

Tras una monumental bronca donde Atamán acusó a Leila de "hipócrita" y David entró para confirmar que ya son novios oficiales, el plató terminó de saltar por los aires con la llegada de Irini.

"Me da vergüenza esta persona. Lleva 11 años conmigo y yo no tengo nada que ver con esta persona", llegó a decir, echándole en cara que en la hoguera confesara que solo quería a Atamán para acostarse con él. El lenguaje se recrudeció cuando Leila acusó a Irini de "comerse las babas de dos chicas", a lo que la tentadora respondió con un dardo envenenado: "¿Y tú con cuántos te has liado en Canarias estando con él?".

"Qué vergüenza que hayas traído a esta tía a la tele a decir mentiras. Es una tiparraca", reaccionaba enfadada Leila.

Preguntada por Sandra Barneda, Irini reconoció no tener pruebas físicas de la presunta infidelidad de Leila, pero aseguró fiarse de su confidente en Canarias. Leila lo negó rotundamente, asegurando que solo los dos últimos años de relación fueron abiertos. La paz llegó a medias cuando Atamán defendió a su ex: "Para mí no es verdad", una frase que tranquilizó a la canaria.

Sin embargo, el bombazo final estaba por llegar: Atamán e Irini confesaron que se han encontrado por casualidad dos veces fuera del programa y que en ambas ocasiones se han liado, aunque el canario no está preparado para una relación. El reencuentro terminó de la peor manera, con Atamán marchándose del plató negándole el abrazo de despedida a Leila: "Ya paso, se acabó".

Un ramo de flores, lágrimas y el tenso cara a cara de Lucas con Óscar

El tercer reencuentro de la noche lo protagonizaron Yuli y Lucas, quienes rompieron en la hoguera final después de que la argentina confesase que ya no estaba enamorada. Yuli entró al plató revelando que ya arrastraba dudas antes de entrar al programa y detalló el "extraño" viaje de vuelta que hicieron juntos a Chile y Argentina para despedirse antes de romper definitivamente y empezar el contacto cero.

La sorpresa de la noche la dio Lucas al entrar al plató con un ramo de flores para Sandra Barneda: "Es una manera de agradecerte todo y pedirte disculpas por ese espejo que no estuvo bien", aseguró el gallego, en referencia a su sonado ataque de furia en las hogueras.

El reencuentro entre la expareja estuvo cargado de una madurez extrema que hizo llorar a Yuli, con Lucas deseándole lo mejor. Sin embargo, la magia se rompió con la entrada de Óscar, el soltero con el que Yuli cayó en la tentación.

Óscar desveló que él y Yuli han mantenido el contacto en secreto todo este tiempo, algo que dejó completamente descolocado a Lucas: "A mí esto no me lo dijiste". A partir de ahí, la tensión entre los dos hombres fue en aumento: "Estás haciendo el papel de querer dar un poco de pena", recriminó Oscar. "¿Me ves tú cara de pena? Que yo sí soy real y tú no", respondió molesto Lucas.

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Tras un cruce de reproches donde Óscar admitió que no estuvo acertado en su anterior cara a cara con el gallego, el soltero abandonó el plató firmando una tensa tregua. Ya a solas, Lucas y Yuli cerraron su historia con un broche de oro muy emotivo, donde él le agradeció haber sacado su mejor versión y ella, entre lágrimas, le pidió perdón por todo lo que le había hecho sufrir en la isla.