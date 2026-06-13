'De viernes'
Pillada monumental: Dos participantes de 'Casados a primera vista' desatan su pasión en los camerinos de Mediaset
Laura Ulldemolins confiesa sin rodeos su noche de desenfreno con Borja antes de entrar al plató de '¡De viernes!': "Sin tapujos, un polvo tonto".
Kevin Rodríguez
'¡De viernes!' recibió anoche a Laura Ulldemolins y Borja, una de las parejas del momento tras su sorprendente romance surgido de 'Casados a primera vista'. Los casados visitaban el programa de Telecinco para presumir de su intensa burbuja de amor. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la pasión les desbordara tanto como para protagonizar un tórrido momento entre bambalinas.
El encargado de destapar el "pastel" fue el colaborador José Antonio León, que no dudó en soltar la bomba en pleno directo ante la estupefacción del público: "Yo estaba en el camerino de al lado y he escuchado unos ruidos extraños. Era por saber qué había sucedido en ese camerino, que habitualmente está siempre en silencio", arrancaba diciendo el periodista, picando a la invitada.
Pero la cosa no se quedó ahí. El colaborador fue más allá y detalló el "tierra, trágame" que vivió al interrumpirlos: "Cuando han abierto, ella estaba medio con la toalla y él en calzoncillos".
Lejos de achantarse, negar los hechos o tirar de los típicos balones fuera a los que nos tienen acostumbrados algunos rostros televisivos, Laura Ulldemolins dejó a todos los presentes con la boca abierta por su arrolladora sinceridad..
"Sin tapujos: un polvo tonto", soltó la participante sin despeinarse, confirmando de manera tajante la pillada monumental.
La espontaneidad de Laura dejó completamente en shock a José Antonio León, que no pudo evitar exclamar escandalizado: "Pero, ¿de verdad? ¡Que han copulado en Mediaset!". Entre risas y con total naturalidad, la invitada remató la jugada admitiendo el único "fallo" de su plan: "No teníamos pensado que nos pillara, también te digo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El mítico Bar Culturas de Murcia sale a la venta por una millonada: un oasis en plena huerta
- Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga
- Un abogado captura a un ladrón que apuñaló en la cara a un viandante para robarle en Murcia: 'Iba lleno de sangre y me sacó un cuchillo
- El galáctico pretendido por Real Madrid, Atleti y Barça se lo acaba llevando la UCAM en pleno culebrón del mercado
- Investigado el pedáneo de Alquerías por la muerte de la niña electrocutada en una atracción de feria
- Los nombres propios del liderazgo empresarial de la Región
- Avanza la futura estación de autobuses de El Carmen: Inician los sondeos para su construcción