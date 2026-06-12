Los entresijos del secuestro de los tres cooperantes españoles liberados por el Gobierno de Zapatero: "Aquí la política ayudó y no se contó"

En octubre de 2009, tres cooperantes de una ONG española que operaba en la frontera de Mali y Mauritania fueron secuestrados por Al Qaeda. Era la primera vez que el Gobierno español, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se veía en una situación así. A partir de ese momento empezó la lucha de los rehenes por sobrevivir, pero también comenzaron a desarrollarse complejas negociaciones para liberarles, con los políticos y los servicios secretos del CNI implicados y las familias de las víctimas en máxima tensión. Movistar Plus recuerda estos hechos reales en la miniserie 'Todo lo necesario', que estos días se ha estado rodando en una de las terminales de cruceros del puerto de Barcelona, que recreaba (ahí está la magia del cine) el aeropuerto de El Prat.

Protagonizada por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López, se trata de un proyecto que el director de la premiada 'El 47', Marcel Barrena, tenía en mente incluso antes de rodar su película ganadora del Goya. "Tono Folguera [uno de los productores] y yo descubrimos la historia hace un montón de años y nos decidimos a escribirla cuando conocimos a sus protagonistas reales y les convencimos para contarla", explica Barrena, que aquí ejerce como creador y guionista (junto a Alberto Marini, artífice de 'Marbella' y 'La Unidad') y director (junto a Fernando Trullols, 'Balandrau, vent salvatge').

Los actores y los directores de 'Todo lo necesario' / Pol Rebaque

"Es un caso de éxito que fue objeto de estudio del espionaje de la geopolítica internacional, incluso de la CIA, que estudiaron cómo hicieron los miembros del CNI para la liberación", recalca Barrena. "Y fue pionero", destaca por su parte Trullols, que incide en que "en aquella época España no tenía presencia en África" y que los secuestros en aquella zona no estaban tan a la orden del día.

Tres episodios

Los directores destacan que una de las ideas troncales de la miniserie, compuesta de tres episodios, es "que el cautiverio empieza para todos después del secuestro": para los cooperantes, pero también para sus familias, para los políticos y para los espías implicados en el caso. Y que han intentado hacer "algo más allá de lo típico" mostrando el mundo árabe. "Hay un momento en el que la frontera entre rehén y secuestrador se diluye un poquito y empiezas a ver al secuestrador como ese chico que dejó atrás su infancia para convertirse en niño soldado", señala Trullols.

Es algo que también han querido mostrar desde la parte política. "La vicepresidenta del Gobierno se portó muy bien con los familiares. Incluso en navidades, fuera de su horario de oficina, fue a casa de uno de ellos a decirles que los iban a traer de vuelta. Así que los secuestrados solo tienen palabras de agradecimiento, incluso aunque no coincidieran políticamente con sus ideas", subraya Barrena.

Marina Salas, David Verdaguer y Enric Auquer, en 'Todo lo necesario' / Pol Rebaque

"Te imaginas que la parte política, la de la toma de decisiones, es como más fría, y ver que detrás había tanta humanidad era bonito de explica", añade Trullols, que cree que es interesante "asistir a las bambalinas de algo que normalmente no puedes ver".

María Teresa Fernández de la Vega

"El sentido de la política es ayudar a la gente, y aquí se hizo y no se contó, no se sabe qué se hizo para ayudarles", apunta Barrena. "No todos los políticos son iguales. Hay políticas buenas y buenos políticos, pero hay un mensaje de desprestigio hacia ellos porque así generas la antidemocracia", comenta el director.

A la vicepresidenta que lideró las negociaciones la interpreta en la miniserie Mónica López. A la actriz le interesó que "ahora que hay tantos 'biopics', aquí me dijeron que iban a inspirarse en el caso real, pero que yo no iba a hacer de María Teresa Fernández de la Vega", que por aquel entonces ocupaba el cargo.

David Verdaguer, en 'Todo lo necesario' / Pol Rebaque

"A mí me tranquilizó mucho cuando me dijeron que no iba a hacer de ella, sino que nos íbamos a inspirar. Si no, el público acaba fijándose más en si el actor se parece o no al personaje real, en vez de en la historia, y aquí lo importante era la historia de los secuestrados y cómo cierta política se involucra para sacarlos de allí", afirma la intérprete. Por eso no fue necesario contactar con ella, y tampoco necesitó hablar con los rehenes reales en los que se inspira 'Todo lo necesario': "Prefería enterarme a medida que se rodaba, como debió pasarle a la vicepresidenta, así estaba más presente en lo que iba pasando", se justifica la actriz.

Los personajes reales

Sus compañeros que encarnan a los secuestrados, en cambio, sí que conversaron con los personajes reales que interpretan, como hicieron los creadores y los directores. De hecho, dos de los rehenes en los que se inspira la miniserie estuvieron el rodaje, así como algunos de sus familiares, que aparecen de extras en alguna secuencia. "A mí es algo que siempre me gusta hacer si se puede", reconoce Enric Auquer, que da vida a Jose, personaje inspirado en Roque Pascual.

"Es un tío muy despierto y divertido, que iba retransmitiendo todo lo que vivía en la ONG en un blog y que sufría una enfermedad cardiovascular que le obligaba a tomarse unas 12 pastillas al día, por lo que se encontró en medio del desierto sin su medicación", explica el actor. "He hablado mucho con Roque, pero con cuidado porque sé que aún le afecta, y me contó el miedo que tuvo cuando mataron a los rehenes franceses", destaca.

Mónica López, en el rodaje de 'Todo lo necesario' / POL REBAQUE

David Verdaguer interpreta a otro de los rehenes, inspirado en Albert Vilalta. "A él le dispararon tres tiros en la pierna y está vivo de milagro", destaca. "Al final acabas contando la historia de a qué te sustentas cuando estás lejos de casa y tienes que aguantar una situación tan dura", afirma el actor, que tiene muy presente "lo difícil que tiene que ser para ellos revivir una cosa tan 'heavy'".

Cambiar los nombres

La tercera cooperante secuestrada fue Alicia Gámez, la única que no ha estado implicada en el proyecto, a la que encarna Marina Salas. "Yo creo que esa experiencia fue un 'shock' bastante fuerte y por eso no ha querido involucrarse. Incluso hay poca información de ella en internet", comenta la actriz, que recuerda que en la serie "han cambiado todos los nombres para respetar al máximo" a los protagonistas reales.

"Albert y Roque entendieron desde el primer momento que estábamos haciendo una ficción. Ellos nos pasaron muchas ideas, pero también hay mucho dramatizado para que la historia funcione", recalca Barrena.

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Además de Barcelona, el rodaje de 'Todo lo necesario' ha pasado también por Murcia y Almería (para recrear el desierto) y Senegal, y la previsión es que la serie se estrene en el primer trimestre de 2027 contando estos 267 de cautiverio y las maniobras para liberarles. Según Trullols, "fueron casi nueve meses, como un embarazo y el inicio de una nueva vida". Como la nueva vida que empezó para los protagonistas tras su liberación.