Jorge Javier Vázquez no se corta y sentencia las telenovelas turcas delante de Can Yaman: "Para mí son el demonio"

El plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' vivió anoche un momento de máxima expectación con la visita de la estrella internacional Can Yaman. Sin embargo, más allá de la emoción del reencuentro, el gran titular de la velada lo dejó el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, con un divertido pero contundente dardo hacia la ficción otomana. Mientras el galán turco entraba sigilosamente en el plató para sorprender a la invitada sin que esta se diese cuenta, el comunicador desplegó sus dotes de distracción lanzando una confesión de lo más honesta sobre el éxito de estas producciones en nuestra televisión, asegurando que él no ve telenovelas turcas porque precisamente son su competencia, por lo que para él no existen y son "el demonio casi".

Tras este espontáneo momento que despertó las risas del público, el polifacético actor se sentó a charlar en una de sus entrevistas más íntimas y sinceras hasta la fecha. A Can Yaman le conocimos en España en 2019, cuando comenzó el auténtico boom de este tipo de series en nuestro país gracias al arrollador éxito de la comedia romántica Erkenci Kuş, con la que cautivó a millones de espectadores. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que expandirse a lo largo y ancho del planeta, convirtiéndose en todo un referente internacional en el mundo de la interpretación.

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A pesar de este estatus de estrella global, el actor aprovechó su paso por el programa para mostrar su lado más vulnerable y hablar de los obstáculos que ha encontrado en su camino. Yaman se sinceró sobre sus inicios en el mundo de la interpretación reconociendo que es difícil confiar en la gente cuando se alcanza tal nivel de exposición. Además, el intérprete no ocultó la cara más amarga del estrellato al confesar abiertamente que la fama le hizo perder amigos, dejando constancia de que el éxito arrollador también conlleva un alto precio personal.