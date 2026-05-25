Preocupación por la salud de Rappel: ingresado en la UCI por fuertes hemorragias digestivas

Preocupación por el estado de salud de Rappel. El famosísimo vidente ha sufrido un serio bache de salud que, a sus ochenta años, le ha obligado a permanecer hospitalizado durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ha sido el programa 'El tiempo justo' el encargado de avanzar en primicia la última hora sobre el futurólogo, detallando los motivos de este ingreso y cómo se encuentra en la actualidad.

Tal y como ha informado Joaquín Prat al arrancar el magacín vespertino de Telecinco, una "fuerte diverticulitis" ha sido la causante de que el adivino tuviera que ser trasladado de urgencia al hospital. Se trata de una dolorosa inflamación en unas pequeñas bolsas o sacos (divertículos) que se forman en las paredes del colon. A pesar del susto inicial que supone un ingreso en cuidados intensivos, el propio Rappel se ha puesto en contacto con el programa para lanzar un mensaje de tranquilidad y asegurar que ya se encuentra recuperándose favorablemente.

Un susto de salud tras sus recientes apariciones en televisión

Este bache de salud llega en un momento en el que el vidente volvía a estar en la primera línea de la actualidad televisiva. Hace apenas dos semanas, Rappel sorprendió a toda la audiencia de Antena 3 al ser desenmascarado en 'Mask Singer'. Nadie se esperaba que bajo el espectacular disfraz se escondiera el veterano futurólogo, regalando uno de los momentos más comentados de la edición.

Tras el gran revuelo de su eliminación, el vidente continuó con su visita por los platós de Atresmedia y visitó el programa 'Y ahora Sonsoles' para hablar del momento y repasar su extensa trayectoria.

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*En elaboración.