‘Supervivientes 2026’ salva a Claudia y lleva al límite a los concursantes con los cortes de pelo más extremos

La mesa de las tentaciones volvió a poner a prueba a los concursantes de ‘Supervivientes 2026’ en una gala de ‘Tierra de Nadie’ marcada por los cambios de imagen, las negociaciones y alguna decisión tomada entre lágrimas. El programa resolvió la salvación semanal entre Gerard Arias, Claudia Chacón, Aratz y Alvar Seguí, los cuatro nominados tras la unificación.

La audiencia decidió sacar a Claudia de la lista negra. Los cuatro nominados escucharon el veredicto sobre la plataforma del mar, con unos porcentajes ciegos muy repartidos: 38,8%, 30%, 22,5% y 8,4%. Aratz fue el primero en caer al agua, después lo hizo Alvar y el tercero fue Gerard. Claudia se convirtió así en la primera salvada de la semana y celebró su continuidad por todo lo alto.

El momento más duro de la noche lo protagonizó Maica. La modelo llegó a la mesa avisando de que su melena era una parte imprescindible de ella, pero terminó aceptando un primer corte de 15 centímetros a cambio de recuperar varias prendas de su maleta. Después, la oferta subió: lavar toda su ropa, dos cestas de pan, bollería y cremas dulces, además de un plato de pasta, a cambio de 25 centímetros más. Maica aceptó entre gritos y lágrimas: “Lo hago porque me estoy superando en todo, pero nunca lo he tenido así”.

Gerard también pasó por la mesa y aceptó afeitarse media barba para recuperar parte de su saco. En cambio, rechazó raparse media cabeza por un plato de espaguetis con tomate, alegando que a su salida tiene un certamen de belleza y no podía presentarse así. Sí accedió a ponerse un taparrabos para poder ver a su madre, que estaba en Honduras. José Manuel Soto, por su parte, aceptó depilarse el pecho con cera por una tortilla de patatas y después raparse con cresta y teñírsela de rosa para conseguir comida y una carta de sus hijos.

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Borja también se sometió al cambio de imagen y aceptó cortarse la cresta como Soto por una ración de cocido madrileño. Sin embargo, rechazó raparse las cejas para poder hablar con Almudena y comer un plato de pasta. “Lo siento cariño, nos vemos en España con cejas”, dijo sin dudarlo. La última decisión fue la de Claudia, que finalmente aceptó cortarse el pelo al máximo a cambio de una videollamada de 10 minutos con su novio y una hamburguesa gigante para compartir con Maica, aunque esto ocurrirá el próximo jueves.