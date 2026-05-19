Cancelado a última hora
¿Por qué no se emite hoy 'Cara al show', el programa de Marc Giró en laSexta?
laSexta revoluciona su 'prime time' y levanta el formato de entretenimiento para volcarse con la actualidad informativa y el terremoto político del día.
Redacción Yotele
Los espectadores que esta noche sintonicen laSexta esperando encontrarse con la habitual dosis de humor, irreverencia y entrevistas de 'Cara al Show' se llevarán una sorpresa. La cadena de Atresmedia ha decidido alterar por completo su hoja de ruta para el prime time y ha cancelado a última hora la emisión del programa presentado por Marc Giró.
La razón de esta desaparición de la parrilla no es otra que el estallido de la actualidad política y judicial. Tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del 'caso Plus Ultra', laSexta ha decidido sacar toda su artillería informativa y levantar sus ofertas de entretenimiento de la noche.
En lugar del late night de Marc Giró, la cadena principal de Atresmedia ofrecerá a partir de las 23:00 horas una entrega especial de 'El Objetivo', capitaneada por Ana Pastor. Bajo el título 'Especial El Objetivo: Zapatero', el espacio se volcará en desgranar las claves de la investigación judicial, los registros de la UDEF y las inmediatas reacciones de los diferentes partidos políticos, contando con una mesa de expertos y analistas.
La reacción de Marc Giró
Lejos de tomarse a mal el verse "desahuciado" de la parrilla por la última hora informativa, el propio Marc Giró ha querido tomárselo con humor y avisar a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con un mensaje de lo más gamberro.
“Amigas, hoy no habrá Cara al Show, habrá un OBJETIVO especial Zapatero (y menos mal que os podemos contar esto con GIFS de gatitos)”, compartía el presentador junto a una foto del plató vacío y rodeado de memes de gatos agobiados.
¿Cuándo regresa 'Cara al show'?
Aunque la cadena se ha visto obligada a suspender la cita de esta noche, se trata de una cancelación estrictamente temporal motivada por la urgencia informativa. Por lo tanto, si no ocurre nada excepcional, el show del catalán regresará la próxima semana en su día y horario habituales.
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