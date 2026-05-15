Silvia Intxaurrondo retrasa su conexión con 'Mañaneros 360' por la "pelea" entre Javier Ruiz y Adela González: "Lo que pasa en esta casa no tiene nombre"

La mañana de La 1 se ha visto fuertemente alterada hoy por el apagón eléctrico que ha sufrido la cadena durante la emisión de 'La Hora de La 1'. El programa de Silvia Intxaurrondo se quedó sin emisión durante 20 minutos por el fallo técnico en los estudios de TVE, pero no ha sido lo único extraño que ha presenciado la periodista hoy, pues también ha sido testigo de la "pelea" entre Adela González y Javier Ruiz.

La presentadora ha retrasado unos instantes la conexión diaria en la que sus compañeros avanzan los contenidos de 'Mañaneros 360', pero no por el apagón sufrido, sino por la inhabilitual imagen que ha visto Intxaurrondo, que ha preferido esperar a que acabase la acción para dar paso a la conexión: "Hoy voy un poquito más tarde porque he estado haciendo tiempo. Les he visto pelear con unas espadas láser y he dicho 'hasta que no terminen no quiero ir'. Javier, Adela, buenos días", ha explicado a los espectadores.

La anécdota que trasladaba la periodista ha hecho reír a los presentadores de 'Mañaneros', que han explicado a qué se debía esa "lucha": "Lo que pasa en esta casa no tiene nombre", comenzaba diciendo Ruiz. "Esto es Las Vegas", añadía González. A continuación, los rostros de TVE han aclarado que lo que había visto Intxaurrondo se debía al fin de semana de 'Star Wars'.

"Los que tenemos 14 años...", bromeaba Ruiz. "Nos han dado una espada láser y estábamos aquí jugando. Esperen un momentito que se las vamos a enseñar", ha anunciado mientras el equipo de producción les acercaba los objetos para que Adela y Javier las mostrasen en pantalla.

"Quiero ver la lucha con las espadas", ha pedido en ese momento la presentadora de 'La hora'. "Eso para luego", decía Javier Ruiz mientras movía con destreza la espada láser. "Oye, Javier lo tiene ensayado", decía sorprendida lntaxurrondo. Seguidamente, tanto Ruiz como Adela avanzaron los contenidos que hoy abordarían en 'Mañaneros', centrándose en la polémica con el viaje de Ayuso a México y en la histórica nevada en un pueblo de Navarra a solo 37 días del verano.

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"En un momentito hablamos compañeros", decía Silvia para despedir la conexión. "Y vamos a jugar", apuntaba Adela en alusión espadas láser. "Vosotros tranquilos, eh. El resto ya vamos tirando", concluyó Intxaurrondo con un divertido zasca.