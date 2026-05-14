Regreso
TVE empieza a promocionar 'Me meto en un jardín', su nuevo programa con Mercedes Milá, que sorprende con su canal de emisión
La periodista recorrerá España en caravana para entrevistar a personajes conocidos y anónimos en jardines y espacios naturales
Carlos Merenciano
RTVE ya ha empezado a promocionar ‘Me meto en un jardín’, el nuevo programa de Mercedes Milá. La periodista volverá a la televisión pública con un formato de entrevistas y viajes en el que recorrerá España en busca de rincones naturales, historias vinculadas al mundo rural y jardines singulares. La sorpresa está en su canal de emisión: el espacio se estrenará próximamente en La 2, y no en La 1, donde Milá presentó su anterior proyecto, ‘No sé de qué me hablas’.
El programa, producido por RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, llevará a Milá por distintos puntos del país en una caravana. Durante el recorrido, la presentadora conversará con personas relacionadas con el entorno rural y con quienes cuidan jardines extraordinarios. Cada entrega culminará con una entrevista a un personaje conocido en un espacio natural, con un tono más pausado y alejado del ruido de los platós.
Entre los invitados confirmados aparecen nombres como Sor Lucía Caram, Miguel Ángel Revilla, Lucía Dominguín Bosé, Marc Giró, Almudena Ariza, Óscar Camps, David Uclés, Toño Pérez, Álex Txikon y Nazareth Castellanos. Se trata de una especie de viaje por lugares sugerentes e inspiradores, con la naturaleza como escenario y con la mirada imprevisible de Mercedes Milá como principal motor. La propia cadena ha lanzado ya el primer mensaje promocional del formato: “Mercedes Milá está a punto de meterse en un jardín en RTVE”. En la promoción, TVE avanza que la periodista conocerá “personajes del mundo rural”.
Con ‘Me meto en un jardín’, Mercedes Milá se suma al proceso de renovación de La 2, que en los últimos meses ha reforzado su oferta con nuevos rostros y formatos de conversación, divulgación y entretenimiento. El proyecto recupera además la faceta más entrevistadora de la periodista, pero en un entorno muy distinto: lejos del plató, en plena naturaleza y con una caravana como punto de partida.
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