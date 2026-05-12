Dos meses después
Isabel Durán regresa a RTVE tras la polémica del voto con el dni eléctrico: "Fin a la cancelación"
La periodista ha anunciado en sus redes que vuelve a colaborar con la televisión pública, dos meses después de denunciar que habían dejado de contar con ella
Kevin Rodríguez
La periodista Isabel Durán ha anunciado su regreso a las pantallas de la televisión pública. A través de sus redes sociales, la comunicadora ha confirmado que se reincorpora como colaboradora a 'Directo al grano', el programa de debate de Marta Flich y Gonzalo Miró, poniendo fin a lo que ella misma ha calificado como un periodo de "cancelación".
Según ha detallado la propia Durán, la dirección del programa se puso en contacto con ella para invitarla a retomar sus colaboraciones. Este movimiento se produce en un contexto político y administrativo muy concreto dentro del ente público.
El regreso coincide con las explicaciones dadas por el exdirector de contenidos generales en el Senado. La reactivación de su contrato llega tras la aprobación de la comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la gestión de RTVE, que también ha generado polémica.
Cabe recordar que la salida de Isabel Durán de la cadena estuvo marcada por una fuerte controversia relacionada con sus informaciones sobre el DNI digital y la falta de autenticación en las urnas. Sectores de la opinión pública y del propio ente tildaron la información de "bulo". Sin embargo, Durán ha aprovechado su regreso para reivindicar su trabajo.
"El DNI digital sin autenticación en las urnas que publiqué no era un bulo. La Junta Electoral Central (JEC) lo suspendió precisamente por falta de seguridad en la identificación del votante", ha defendido tajantemente.
Fiel a su estilo directo, la periodista ha lanzado una advertencia de cara a esta nueva etapa en la radio televisión pública. Asegura que su compromiso con la libertad de expresión permanece intacto y que no aceptará presiones externas.
"Seguiré diciendo lo que pienso, como siempre. Si no puedo hacerlo, me iré", ha sentenciado Durán, quien volverá a sentarse en la mesa de debate de 'Directo al grano' a partir de esta misma tarde.
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