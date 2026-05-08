Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio viviendaMaría GuerreroPlanes fin de semanaTormenta Los AlcázaresMuere Mercedes BarbaEstación autobús Cartagena
instagramlinkedin

Desastre global

La premonitoria serie de Netflix sobre el volcán de La Palma renueva por una segunda temporada: así serán los nuevos episodios

La plataforma prepara ‘Florida’, una miniserie secuela ambientada horas después de la erupción volcánica que arrasó la isla canaria.

'La Palma'

'La Palma' / Netflix

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ampliará el universo de ‘La Palma’ tras el éxito internacional de la miniserie noruega estrenada en 2024. La ficción, que se convirtió en uno de los títulos de habla no inglesa más vistos de la plataforma, tendrá continuidad con ‘Florida’, título provisional de una nueva miniserie independiente que está prevista para 2027.

La historia arrancará pocas horas después de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Esta vez, la acción se trasladará al otro lado del Atlántico, donde una comunidad noruega instalada en Florida desconoce que un tsunami devastador se dirige hacia la costa. La nueva entrega mantendrá así el tono de catástrofe de la serie original, pero cambiará por completo de escenario y de protagonistas.

El proyecto vuelve a estar en manos del equipo creativo vinculado a ‘La Palma’ y a otros títulos del llamado género “Scandisaster” ("Desastres escandinavos"). La serie estará producida por Fantefilm, con dirección de Cecilie Mosli, conocida por ‘The Snowsister’ y por su trabajo en ‘Anatomía de Grey’, y guion de Lars Gudmestad, responsable también de ‘La Palma’ y ‘The Burning Sea’.

Gudmestad ha explicado que ‘Florida’ es un proyecto que llevaba tiempo queriendo desarrollar: “Nuestra ambición es crear una serie de desastres espectacular con personajes en los que el público pueda verse reflejado y por los que realmente pueda preocuparse”. Mosli, por su parte, ha destacado que las crisis son un punto de partida especialmente potente para el drama y ha celebrado poder sumarse a esta nueva historia.

Noticias relacionadas

Netflix plantea ‘Florida’ como una secuela autónoma, pensada tanto para los espectadores que siguieron ‘La Palma’ como para quienes lleguen por primera vez a este universo. La miniserie constará de cuatro episodios y elevará la escala del desastre con una amenaza que ya no afecta solo a la isla canaria, sino a miles de personas al otro lado del océano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents