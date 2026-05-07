Robo digital
José Pablo López, víctima de un hackeo: un fan de Elon Musk usurpa el perfil del presidente de RTVE en X
El principal directivo de la corporación ha sufrido el robo de su perfil en la conocida red social
Redacción Yotele
José Pablo López ha sido víctima de un hackeo en la red social X, antes conocida como Twitter. De esta manera, el presidente de RTVE ha perdido su cuenta en la plataforma propiedad de Elon Musk, que precisamente ha sido sustituida por una cuenta fan del también dueño de Tesla.
Varios usuarios han advertido de la acción criminal perpetrada por un desconocido, que ha comenzado a publicar contenido ajeno a la televisión, como solía hacer habitualmente el malagueño. Concretamente, ha lanzado una imagen de Musk realizada por inteligencia artificial, bajo el hastag que se suele poner cuando estrenas cuenta o imagen de perfil.
De momento, el directivo no ha expresado su parecer ante este hecho a través de otras vías y la red social, sin equipo en España, tampoco ha hecho ningún tipo de manifiesto. Se deduce que José Pablo López, que utiliza de manera habitual X para comunicar y promocionar asuntos relacionados con RTVE, denunciará el robo de su perfil para intentar recuperarlo.
- María Guerrero abandona Vox y denuncia el trato recibido por parte de Gestoso, 'carente de la más mínima educación
- Muere un hombre de 50 años al caerle encima una autocaravana en Totana
- Aviso amarillo en toda la Región de Murcia por tormentas con granizo y lluvias intensas este jueves
- Las seis autovías y carreteras regionales con más tráfico y por las que pasan más de 145.000 vehículos a diario
- Una niña de 8 años, herida grave tras ser atropellada a las puertas de un colegio en Beniel
- El 'alcalde de la noche' llega a Murcia para evitar que vecinos y hosteleros lleguen a los juzgados
- La Región de Murcia se convierte en un plató de cine infinito: ya son 40 los municipios adheridos a la Film Commission
- La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias: pueden caer hasta 30 litros en una hora