Adiós definitivo de Risto Mejide a 'Got Talent': Los 13 finalistas de su última temporada como jurado

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, Telecinco se viste de gala para celebrar el desenlace de la undécima edición de 'Got Talent España'. Tras meses de intensas audiciones y semifinales de infarto, los 13 finalistas elegidos por el público y el jurado saltarán al escenario para luchar por la victoria y el gran premio de 25.000 euros.

El gran protagonista de esta noche, sin embargo no parecerá ser el ganador, sino Risto Mejide, quien se despide definitivamente del formato tras una década ocupando la silla del juez más exigente de la televisión. Esta undécima temporada marca el fin de una era para el publicista, quien ha decidido cerrar su etapa en el programa para centrarse en otros proyectos profesionales y en su labor al frente de 'Todo es mentira'. El hombre que revolucionó los talent shows con sus valoraciones ácidas y sus icónicas gafas de sol colgará hoy su "botón rojo", dejando un vacío difícil de llenar en el jurado que completan Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre.

Finalistas de 'Got Talent 11'

Sebas Guillén

Este artista se ha ganado el corazón de la audiencia gracias a un optimismo arrollador y letras que calan hondo. Su camino hacia la gran final ha sido impecable, logrando el hito de los dos Pases de Oro: el primero de la mano de Paula Echevarría en audiciones y el segundo otorgado por Santi Millán en la primera semifinal.

Pablo Quevedo

La magia por partida doble será uno de los platos fuertes de esta undécima edición. Pablo Quevedo, un joven cuya pasión por el ilusionismo traspasa la pantalla, se planta en la gran final tras demostrar su enorme tirón popular: el joven aficionado logró convertirse en el artista más votado por el público durante la tercera semifinal, asegurándose así una de las plazas más codiciadas de la noche.

Immnotycs

La energía está asegurada con este arrollador grupo de baile, que ha conseguido "in extremis" la última plaza para la gran final. El conjunto destaca por un despliegue de fuerza y un dominio absoluto del ritmo sobre el escenario que dejó boquiabierto al jurado, logrando colarse en la lista definitiva de aspirantes tras una última semifinal de infarto.

Ssaulabi

El público ha vuelto a dictar sentencia, y esta vez lo ha hecho desafiando directamente al juez más duro. Estos artistas se han plantado en la gran final por la puerta grande tras ser los más votados por la audiencia en la cuarta y última semifinal. Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría sobre Risto Mejide, quien no ocultó su decepción tras haber pedido expresamente a los espectadores que no les votasen, protagonizando uno de los momentos más tensos de la edición.

Geneviève Côté

Se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una de las grandes revelaciones de la temporada. Esta artista ha dejado a todos boquiabiertos con una propuesta sonora única, capaz de crear atmósferas que nos transportan directamente a otro mundo. Su magnetismo sobre el escenario fue tal que, ya en la primera semifinal, no necesitó esperar al veredicto del público: Carlos Latre quedó tan impactado que no dudó en otorgarle su Pase de Oro, catapultándola directamente a la lucha por la victoria final.

Nacho Samena

El ilusionismo vuelve a brillar en la gala definitiva de la mano de Nacho Samena. Considerado mucho más que un mago al uso, el artista ha conquistado su plaza en la final gracias a una fórmula infalible en la que hibrida con maestría magia, música y humor. Esta combinación perfecta de disciplinas le ha permitido destacar como uno de los perfiles más completos y polifacéticos de la undécima edición.

Dúo O and S

El riesgo extremo llega a la final de la mano de este dúo de acróbatas, capaces de poner a prueba los nervios de acero del mismísimo Risto Mejide. Sus actuaciones, cargadas de una tensión casi insoportable, lograron mantener al público en vilo y ganarse su favor absoluto; tanto es así que se convirtieron en los más votados por la audiencia durante la segunda semifinal, asegurando su puesto en la lucha por el título tras hacer sudar a todo el plató.

Lydia Sánchez

El gran "ojo derecho" de Risto Mejide tiene nombre de mujer. Esta joven cantante aterriza en la gran final con un hito prácticamente inalcanzable: ha logrado dos Pases de Oro a lo largo de su paso por el concurso, y ambos han contado con la bendición del juez más duro. Tras conquistar a Risto en las audiciones, volvió a repetir la hazaña en la tercera semifinal, confirmándose como la gran apuesta del publicista para alzarse con la victoria en su última noche en el programa.

The Young X

El camino de The Young X hacia la gran final ha sido, sin duda, uno de los más sufridos de la undécima edición. Este grupo de baile se plantó ante un veredicto de lo más reñido tras producirse un empate técnico en la mesa del jurado, dejando su destino totalmente en el aire. Finalmente, la última palabra la tuvo el soberano: fue el público quien, con sus votos, decidió rescatarlos y otorgarles el billete definitivo para luchar por el premio esta noche.

Kristy Sellar

Cuando parecía que en el pole dance ya estaba todo inventado, esta artista ha llegado para romper los esquemas y dejar al jurado sin palabras. Su trayectoria en esta undécima edición ha sido impecable: tras deslumbrar en audiciones y alzarse con el Pase de Oro conjunto, volvió a demostrar su superioridad en la cuarta semifinal, donde Paula Echevarría no pudo resistirse a pulsar de nuevo el botón dorado para catapultarla directamente a la gran final de esta noche.

Mateo Jurado

La ternura y el virtuosismo se dan la mano con Mateo Jurado, el finalista más joven que aspira hoy a la victoria de la undécima edición. Este niño prodigio ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad, tras meterse en el bolsillo tanto al público como al jurado con su asombrosa destreza al frente del piano. Su capacidad para emocionar a pesar de su corta edad le sitúa como uno de los grandes favoritos para dar la sorpresa en esta noche tan especial.

AM Dance Studio

Este grupo de baile ya ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del programa tras protagonizar un momento sin precedentes: Lorena Castell quedó tan impactada con su energía que les otorgó su Pase de Oro antes incluso de que terminaran su coreografía en audiciones. Por si fuera poco, la conexión con la jueza se reafirmó en la segunda semifinal, donde volvieron a dejarla sin palabras y consiguieron un segundo botón dorado de su mano, consolidándose como uno de los rivales más fuertes a batir en la gran final de esta noche.

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D'art Espectáculos

El riesgo extremo se personifica en estos artistas, que consiguieron el billete a la final tras ser los más votados por el público en la primera semifinal. No es para menos, ya que conquistaron a la audiencia con un show de acrobacias de alto voltaje en el que, literalmente, se jugaron la vida sobre el escenario. Su capacidad para mantener el corazón del espectador en un puño les convierte en uno de los platos fuertes de la velada de esta noche.