Paso atrás
Ylenia Padilla anuncia su marcha de televisión solo dos semanas después de su fichaje por ‘¡De viernes!’
La colaboradora ha comunicado que ha pedido rescindir su contrato con el programa de Telecinco y que dejará las redes sociales por motivos de salud.
Carlos Merenciano
Ylenia Padilla ha anunciado que se aparta de la televisión apenas dos semanas después de su fichaje por ‘¡De viernes!’. La colaboradora ha comunicado a través de su perfil de Instagram que ha pedido rescindir su contrato con el programa de Telecinco y que también dejará las redes sociales después de varios días de polémica por sus declaraciones y por las críticas recibidas.
La televisiva ha explicado su decisión en un extenso comunicado en el que responde, entre otras cuestiones, a las palabras de Jedet: “Yo ya pedía perdón en esos 3 directos. Por si había generalizado cuando solo me quería referir a los cientos de usuarios y decenas de medios que me atacaban”. Según Padilla, su reacción llegó después de recibir insultos y señalamientos: “Por si mi reacción a que me llamasen enferma, adicta, fascista, amenazas, entre otras mierdas, en manadas, de forma continuada, había estado fuera de lugar: ya lo hice”.
Ylenia sostiene que esa parte de su relato ha quedado fuera del debate público. “Se ha borrado de la narrativa y del relato, como los ataques que recibía. Se ha reeditado la realidad. Se ha fabricado una versión engañosa”, ha denunciado. También ha recordado las consecuencias personales y profesionales que, según ella, arrastra desde hace años: “Perdí mis redes sociales con un millón de seguidores. Llevo 5 años de proceso judicial, callada, soportando titulares falsos y mentiras de la parte contraria. Ha afectado a mi vida personal, laboral y salud de forma irreparable”.
La colaboradora también ha respondido a Amor Romeira, a quien acusa de tergiversar sus palabras: “Amor Roñeira vuelve a tergiversar mis palabras diciendo que ataco la identidad sexual de un colectivo. Es mentira. Misóginos es el plural de los que viven de subvención. Cuando hablé de Benita puse agradecidE, no me referí en masculino a su persona”.
Finalmente, Padilla ha dejado claro que no se ve con fuerzas para continuar expuesta públicamente. “Creo que lo mejor es dejar las redes y no volver a la TV. Simplemente no puedo soportar la misma película otra vez. La salud es lo primero”, ha escrito antes de confirmar su decisión profesional: “Instagram no me deja ya desactivar la cuenta hasta dentro de 7 días. He pedido rescindir mi contrato en ‘¡De viernes!’”. La exconcursante ha cerrado su mensaje agradeciendo el apoyo recibido y justificando su retirada: “Quizá para algunos esta decisión sea dejar que ganen las mentiras... Pero yo tengo que mirar por mí y por mi salud, que ya está resintiéndose de nuevo”.
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