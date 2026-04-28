Tenso momento
Imanol Arias estalla ante la prensa en su 70 cumpleaños: "Me estáis fastidiando la vida"
El actor de 'Cuéntame cómo pasó' protagoniza un tenso momento con los medios durante la celebración de su aniversario
Kevin Rodríguez
El 70 cumpleaños de Imanol Arias, celebrado el pasado 27 de abril, terminó convirtiéndose en algo más que una fecha especial. Lo que debía ser una jornada íntima acabó rodeado de focos y preguntas, con varios reporteros esperando al actor para felicitarle… y captar sus primeras palabras.
Según se ha podido ver en las imágenes difundidas por el programa 'El tiempo justo', la llegada del intérprete en taxi ya dejó entrever que el ambiente no le hacía demasiada gracia. Lejos de mostrarse cercano, Arias reaccionó con gesto serio al percatarse del despliegue mediático que le esperaba a las puertas.
La situación se tensó aún más al salir del restaurante donde había celebrado la ocasión. De nuevo rodeado por periodistas, el actor no ocultó su incomodidad y respondió con evidente irritación: “Por favor, habladme ya que estáis así, fastidiándome la vida… Sabéis que no me gusta nada y tú me gustas menos, además”, soltó señalando directamente a uno de los presentes.
El momento más incómodo llegó cuando un redactor de Europa Press intentó obtener unas declaraciones. Visiblemente cansado, Arias pidió que dejaran de insistir: “Por favor, déjame, no me pongas el micrófono, que entonces quedo mal. Estoy muy contento, muy feliz”, zanjó antes de marcharse.
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