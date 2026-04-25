Makoke se derrumba y destapa su etapa más oscura con Kiko Matamoros: “Creí que me mataba”

Makoke fue anoche la gran protagonista de la nueva entrega de '¡De viernes!'. La colaboradora de Telecinco ofreció una scoop para arremeter y retratar a su exmarido Kiko Matamoros, a quien acusó duramente por los episodios violentos que tuvo que vivir mientras eran pareja.

La invitada estuvo junto al también colaborador de televisión durante 25 años y ahora, ocho años después de separarse y envuelta en un proceso judicial que afecta a ambos, ha decidio relatar los episodios más duros de su vida junto a Matamoros.

"Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas", relató la colaboradora mientras Telecinco apoyaba el testimonio con el teléfono contra el maltrato superpuesto en pantalla, el 016.

El momento más duro que ha recordado la entrevistada ocurrió en 2010, cuando ella y Matamoros salieron de fiesta a una discoteca junto a Arantxa Benito y Guti. Su expareja, motivado por los celos se puso fuera de sí después de que alguien en el local le llamara "cornudo": Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí".

Sin embargo, lo peor para Makoke llegó al volver a casa después de esa fiesta: "Cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora, le decía que nos íbamos a matar y decía 'me da igual' . Llegamos a casa, le dije que se calmara porque los niños estaban dormidos. Estaba fuera de sí, yo lo único que quería es que los niños no se despertaran, él me decía que cuando me estaba follando al otro no me importaba mi hija".

"Yo intenté llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara, me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío. Conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía, cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido", continuó relatando.

Justo después de que se llevaran detenido a Kiko, Makoke cuenta que acudió a un centro sanitario: "A mí me reconoce un médico porque tenía desgarros en el cuello y en la cara, tenía marcas, pero no presenté denuncia porque no quería perjudicar al padre de mi hija. Cuando le soltaron y volvió a casa no paraba de llorar, lloraba como un niño pequeño, yo hasta le entendía, él estaba intentando superar la infidelidad y además yo le quería".

Además, el programa de Santo Acosta ha revelado por primera vez parte del atestado policial de aquel día: "En Majadahonda, siendo las 8:30 horas del día 17 de enero de 2010", comienza rezando el documento. "Que siendo las 7:33 horas del día arriba consignado, cuando los agentes manifestantes se encontraban realizando servicios propios del cuerpo, al completo de uniformidad y armamento y en vehículo oficial por la localidad de Majadahonda (Madrid), reciben llamada de la Central Operativa de Servicios participando que en la calle (...) de la localidad se estaba produciendo una posible VIOGEN", declara el extracto de documento que el programa ha mostrado.

Los celos, el calvario diario de la relación

Más allá de este duro episodio narrado anteriormente, Makoke ha comentado en el programa que el motivo de discusión solía ser el mismo: "Todas nuestras peleas venían cuando salíamos de fiesta, que lo hacíamos mucho porque se pensaba que yo miraba a otros hombres. Tenía que ir mirando para abajo. Tengo un grupo de amigas que se iban de viaje y decía que salían para zorrear. Yo nunca salía con ellas. Nosotros teníamos un código de pareja por el que ninguno salía solo".

La madre de Ana Matamoros también ha contado más episodios concretos de lo que vivió junto a su exmarido: "El 29 de diciembre era mi cumpleaños, y después de concierto fuimos al camerino y me cantaron el cumpleaños feliz, me dijo 'estás encantada de ser el centro de atención, daba vergüenza como te contoneabas ahí. Anda vámonos para casa'. Tuvimos una bronca brutal en el coche y le tuve que decir que subiera para casa porque me había amargado mi cumpleaños. Yo estaba llorando a moco tendido".

Sobre su entorno, Makoke aseguró que siempre le advirtieron de lo que estaban viendo: "Mis amigas siempre me decían que no era ni medio normal como me trataba y como me ninguneaba. Yo le defendía diciendo que era muy celoso".

El inicio entre Makoke y Matamoros y el triángulo amoroso con Marian Flores

El scoop de Makoke también sirvió para que la colaboradora contase cómo conoció a Kiko Matamoros y de paso, disculparse con Marian Flores por un episodio del pasado. Sobre el inicio de su relación con el televisivo, hay que ir hasta 1998, cuando la invitada trabajaba en TVE: "(Matamoros) Se puso en contacto conmigo para ser mi representante".

La colaboradora reconoce que "había mucho tonteo" entre Matamoros y ella a pesar de que en aquella época él todavía estaba con Marian Flores. Tras liarse juntos una noche, ella le dijo que no quería saber nada, aunque la historia cambió por completo poco después: "De repente me vino un día y me dijo que se había separado, que estaba muy enamorado de mí y quería hacer su vida conmigo".

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Makoke cuenta que los primeros ocho años junto a Matamoros fueron buenos, pero al principio hubo demasiadas dificultades por la exparejas de ambos y narra un episodio vivido con Marian Flores: Sí, me dejó un mensaje. Tuvimos un altercado en la calle ya increpándome y mensajes en el contestador muy duros insultándome. Yo creo que era el producto de una mujer despechada con cuatro hijos y, de verdad, la disculpo. Pero en un principio fue muy duro contra mí, muy duro".