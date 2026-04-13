Fernando Tejero se abre en 'Lo de Évole': del papel de Luisma que le ofrecieron al miedo a posicionarse

Fernando Tejero firmó una de las entrevistas más comentadas de la última entrega de 'Lo de Évole'. El actor recorrió Madrid con Jordi Évole, repasó su carrera y dejó varias confesiones de peso sobre su presente personal, el éxito que le cambió la vida con ‘Aquí no hay quien viva’ y algunas oportunidades profesionales que nunca había contado públicamente. Entre ellas, una especialmente llamativa: el papel de Luisma en ‘Aída’ iba a ser para él.

Esa fue una de las grandes revelaciones de la noche. Tejero explicó que, en pleno boom de Emilio, Telecinco trató de ficharlo con una oferta muy potente para que dejara Antena 3: “A mí Telecinco me ofreció un cheque en blanco para irme de Antena 3 a Telecinco. El personaje de Paco León en ‘Aída’ era para mí. El Luisma era para mí”.

La conversación también volvió al fenómeno de ‘Aquí no hay quien viva’, la serie que lo convirtió en una cara masiva de la televisión española. Tejero recordó que no era consciente de hasta dónde iba a llegar aquel personaje y admitió: “Cuando yo dije ‘sí’ a ‘Aquí no hay quien viva’ no me imaginaba que mi personaje, que era uno de los secundarios, se iba a convertir en protagonista, ni, por supuesto, el alcance mediático que iba a tener”.

Uno de los bloques más delicados llegó al hablar de política y del miedo que siente hoy al posicionarse públicamente. En la entrevista, Tejero reconoció que sigue dando su apoyo a la izquierda, pero también admitió que el contexto ha cambiado y que existe temor. En ese marco, Tejero reconoció que en su familia él era “el único de izquierdas” y que incluso uno de sus hermanos fue concejal de Vox en Córdoba: “Yo era la oveja negra de la familia. Pero yo considero que no, que yo era la oveja blanca de la familia”.

La entrevista también recuperó uno de los episodios más broncos que vivió en redes sociales. Tejero recordó el mensaje homófobo que recibió en Twitter y la respuesta que lanzó entonces, convertida ya en una de sus frases más conocidas: “Soy de Podemos. Soy maricón. Y el que me falte al respeto, que me coma el rabo”. Aun así, admitió que hoy probablemente lo diría de otra manera y dejó claro que su relación con esa red terminó muy mal: “Me vino grande”.

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El programa dejó además un momento muy simbólico para los seguidores de ‘Aquí no hay quien viva’, con el reencuentro sorpresa entre Fernando Tejero y Malena Alterio en un rellano que evocaba claramente el espíritu de la serie. Así, entre confesiones sobre el éxito, la política, la homofobia, su familia y las ofertas que rechazó, Fernando Tejero compuso un retrato muy abierto de sí mismo en su conversación con Jordi Évole.