Santiago Segura responde al rechazo por su visita a 'La Revuelta' y denuncia “sectarismo, intolerancia y agresividad”
El director acudió el jueves por primera vez al programa de David Broncano, pero antes de sentarse en RTVE ya había estallado en X contra parte de los espectadores que criticaron su presencia
Carlos Merenciano
La polémica por la visita de Santiago Segura a 'La Revuelta' no empezó en el plató, sino en redes, justo al anunciarse que sería el invitado del programa. Horas antes de su aparición en el programa de David Broncano, el director respondió al aluvión de mensajes que se habían generado tras promocionarse su entrevista. Lo hizo con un largo texto en X en el que cargó contra parte de quienes cuestionaban que fuera invitado del espacio y habló abiertamente de “sectarismo, intolerancia y agresividad”.
En ese mensaje, Segura defendió que las polémicas recientes alrededor de sus palabras y de su cine no definen su ideología ni su posición personal. El cineasta escribió: “El haber cuestionado algún punto de la polémica ley trans no me hace transfobo”, y añadió también: “El plantear que las actuales políticas sobre violencia de género no están funcionando como debieran, al ver subir cada año las víctimas, no me hace misogino”. En esa misma línea, remató: “Yo soy de izquierdas, pero no de esta izquierda divisora, censora e intransigente”.
Su publicación terminaba además con una apelación directa a quienes rechazaban su presencia en el programa: “No veais 'La Revuelta' si no os apetece, por fortuna, aun estamos en un país libre”. La respuesta de Segura llegaba después de que la simple mención de su futura visita ya hubiera provocado un momento incómodo en el propio formato, cuando Mariona Terés, invitada la noche anterior, se negó a mandarle un saludo y soltó: “No tengo nada que decirle”.
Ya en el programa, el director de 'Torrente Presidente' asumió parte de la controversia y admitió que muchas veces él mismo alimenta esos incendios con sus declaraciones. En su entrevista, reconoció: “Es culpa mía, porque hablo de más”, y lamentó también la forma en la que, a su juicio, se juzga ahora cualquier intervención pública. El cineasta defendió que hoy se critica incluso a quien rectifica.
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