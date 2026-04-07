'En boca de todos'
Agreden en pleno directo a un equipo de ‘En boca de todos’: "Son bastante agresivos. Me ha dado angustia"
El equipo del programa vivió momentos de angustia mientras informaba sobre un conflicto vecinal en Galicia
Kevin Rodríguez
Momentos de máxima tensión los que se vivieron en pleno directo en ‘En boca de todos’, el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad, cuando un equipo fue increpado y agredido durante una conexión.
La reportera Leticia Santos y su cámara se encontraban en la localidad gallega de Rianxo (A Coruña) para informar sobre un conflicto vecinal cuando la situación se descontroló por completo.
Durante la emisión, el presentador conectó de urgencia con la periodista tras conocer que dos personas estaban increpando al equipo mientras realizaban su trabajo. La escena generó gran preocupación en el plató y entre los espectadores.
Según relató la propia reportera, los implicados mostraron una actitud muy agresiva, llegando incluso a propinar varios golpes al cámara, lo que provocó momentos de auténtica angustia durante la retransmisión.
El equipo tuvo que ser finalmente escoltado por la policía local para garantizar su seguridad, después de que la situación se volviera insostenible mientras intentaban recoger el testimonio de los vecinos afectados.
El suceso se produjo mientras el programa abordaba la denuncia de una vecina sobre el comportamiento violento de una pareja conflictiva en la zona, un caso que ya tenía atemorizado a buena parte del municipio y que acabó trasladándose también a las cámaras en pleno directo
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