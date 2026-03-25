Controversia
Ortega Cano reacciona a su vídeo viral retozando por el suelo de una iglesia: "Tengo mucha elasticidad"
El torero ha hablado después de su momento viral en un acto benéfico
Kevin Rodríguez
El vídeo de José Ortega Cano bailando y retozando por el suelo en una iglesia sigue dando vueltas en redes y también está dejando nuemerosas reacciones. Gloria Camila ya se pronunció sobre este momento tan comentado y ahora ha sido el propio torero el que ha reaccionado.
Lo ocurrido en la Iglesia de San Antón de Madrid con el diestro dando captazos y bailando por el suelo durante el acto benéfico ha parecido para muchos un baile, pero el torero - preguntado hoy por Europa Press - ha matizado esta interpretación: "No fue un baile".
Sin embargo, el torero no sabe muy bien cómo definir aquel momento, así que en vez de ponerle nombre, ha explicado lo sucedido con estas palabras: "Estaba en una iglesia del Padre Ángel y me dio por hacer con el capote y a su vez flexioné las piernas y los brazos, pero porque tengo mucha elasticidad y se me da muy bien".
Con esta explicación, el reportero ha confirmado esa elasticidad que se puede apreciar en el vídeo y le ha sumado el "arte que tiene" el padre de Gloria Camila: "Eso siempre lo he tenido", ha respondido él.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
- ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
- De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
- La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
- El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda